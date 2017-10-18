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 "ENERJİ İÇECEKLERİ TEHLİKELİ SONUÇLARA GÖTÜREBİLİR"

* Kardiyoloji Uzmanı Dr

18 Ekim 2017 14:28

* Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, 

\" (Enerj içecekleri) İçerisinde kalp sağlığı açısında özellikle istemediğimiz yan etkilere neden olacak bir takım maddeler var\"

\"Bu maddeler tansiyonu yükseltebilir, kalpte ritim bozuklukları yaratabilir, kalp hızını artırır. Dolayısıyla kalp damar sağlığı açısından tansiyonu yükselterek ve ritim bozukluğu yaratarak oldukça zararlı, tehlikeli sonuçlara götürebilir\"

\"Zaman zaman aşırı tüketimine bağlı olarak ani kalp durmaları, vefatlar bile görülmüştür\" 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA 
Enerji içeçekleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr. Canan Karatay\'ın enerji içeceklerini \"zehir\" olarak değerlendirmesinin ardından
Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener de uyarıda bulundu.
Şener, enerji içeceği tüketiminin olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirterek, “Bu içeceklerin içerisinde yüksek oranda kafein, karbonhidrat, şeker, taurin var. İçerisinde kalp sağlığı açısında özellikle istemediğimiz yan etkilere neden olacak bir takım maddeler var. Bu maddeler tansiyonu yükseltebilir, kalpte ritim bozuklukları yaratabilir, kalp hızını artırır. Dolayısıyla kalp damar sağlığı açısından tansiyonu yükselterek ve ritim bozukluğu yaratarak oldukça zararlı, tehlikeli sonuçlara götürebilir. Zaman zaman aşırı tüketimine bağlı olarak ani kalp durmaları, vefatlar bile görülmüştür. Bu içeceklerin içerisindeki yüksek kalorinin varlığı da özellikle gençlerde, çocuklarda fazla tüketildiği takdirde kilo artışına neden olmaktadır. Taurin gibi bazı maddelerin etkisiyle de sinirlilik, huzursuzluk, ani şiddetli reaksiyonlar gibi psikolojik olarak da bir takım olumsuz davranışlara neden olmaktadır\" diye konuştu. 

SPOR YAPANLARDA TÜKETİMİNİN ETKİSİ
Şener, spor yapanları da enerji içeceği kullanımı konusunda uyardı. Deniz Şener,  “Sanki bir destek tedaviymiş gibi, destek maddesiymiş gibi alınmış olması, enerji verdiği ve gücü artırdığı inancı doğru değildir. Zararlı bir maddedir, alınmaması gerekir\" dedi.

“ALKOLLE TÜKETİMDE ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLMESİ MÜMKÜNDÜR\"
Şener, enerji içeceklerinin alkolle tüketimindeki zararlarına dikkat çekerek, “Alkolün bazı sarhoşluk belirtilerini azalttığına dair bir düşünce ve bu amaçla alkolle kullanılması söz konusu. Bu durumda fazla alkol tüketimine neden olarak içerisinde taurin ve kafeinin etkisiyle daha ciddi hatta ölümcül sonuçlara yol açabilmesi mümkündür\" diye konuştu.  

Görüntü Dökümü:
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- Şener\'in açıklamaları
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