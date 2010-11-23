-"EN TEMİZ TUVALET" YARIŞMASI ANTALYA (A.A) - 23.11.2010 - Antalya'dan, kültür turlarına çıkan turistlerin en büyük şikayetinin, güzergahtaki mola yerlerindeki tuvaletlerin pisliğinden şikayet etmeleri üzerine, bir turizm şirketi 5 bin dolar ödüllü ''En temiz tuvalet'' yarışması düzenledi. Orta yaş üstü Avrupalı turistler için kültür ağırlıklı turlar düzenleyen ITM Travel, turistlerin bakımsız tuvaletlerden şikayetlerini dikkate alarak, restaurantlar, ören yerleri ve mola yerlerini kapsayan ''En temiz tuvalet'' yarışması düzenledi. Şirket, gelecek yılın nisan ayına kadar olan dönemi kapsayacak yarışmayla, Kapadokya, Ege, Likya turları güzergahındaki tuvaletler arasında en temiz olanını ödüllendirecek. ITM Travel sahibi Can Öğütçü, turistlerin büyük önem verdiği tuvalet temizliğini teşvik etmek amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini belirterek, önemsiz bir konu gibi algılanılan tuvaletlerin, ülke imajı üzerinde çok büyük etki yaptığının farkına varılması gerektiğini vurguladı. Öğütçü, ''Düzenlediğimiz turların rotası üzerindeki 250 tuvaleti mercek altına alacağız. Tuvaletlerin her birine numara vereceğiz. Turistler kültür gezileri sırasında en çok beğendiği tuvaleti belirleyecek. Yaklaşık 200 bin turist, tur rehberleri, otobüs şoförleri ve ITM Travel kalite kontrol ekibinin denetlemeleri sonucunda en temiz tuvaleti belirleyeceğiz ve 5 bin doların yanı sıra kalite belgesi ile ödüllendireceğiz. Türkiye'de bugüne kadar bu kapsamda bir çalışma yapılmadı. Bu çalışma turizm paydaşları arasında sahiplenerek teşvik edilmesi Türk turizmi adına önemli bir hizmet olacak'' diye konuştu.