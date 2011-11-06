-"En sevindiğim hizmetim, Filistin'in üye olması" ANTALYA (A.A) - 06.11.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKPM'de görev yaptığı süre içerisinde en sevindiği hizmetinin Filistin devletinin tanınması için AKPM'ye üye olmasına öncülük etmesi olduğunu söyledi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal ile birlikte vatandaşlarla bayramlaşan AKPM Başkanı Çavuşoğlu, daha sonra AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle bayramlaştı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ve Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis ve askere yaptığı saldırıların ardından, Van'da meydana gelen deprem dolayısıyla buruk bir Kurban Bayramı sevinci yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, deprem sonrası kenetlenilerek, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu dünyaya göstermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. AK Parti hükümetiyle Türkiye'nin ''şaha kalktığını'' söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin her alanda popülaritesinin arttığını belirtti. Birçok Avrupa ülkesinin ekonomik krizle mücadele ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin hızla büyümesinin dünyada dikkatle takip edildiğini belirtti. AKPM Başkanlığı görevinin Ocak ayında sona ereceğini bildiren Çavuşoğlu, AKPM Başkanlığı için Fransız bir adayın olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu: ''AKPM'de görev yaptığım süre içinde en sevindiğim ve duygulandığım hizmetim, bağımsız Filistin devletinin tanınması için AKPM'ye üye olmasına öncülük etmem oldu. Filistin'in tanınması için Avrupa ülke liderlerine mektup yazdım. Mahmut Abbas'ın AKPM'de konuşmasına imkan hazırladım.'' (MT-BEK-MVA)