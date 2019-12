-"EN ÖNEMLİ PROJE YENİ ANAYASA" ANKARA (A.A)- 16.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesinin ''Türkiye Hazır... Hedef 2023...'' adını taşıdığını bildirerek, ''Bu beyanname, seçime kadar olan süreci, seçim sonrasındaki 4 yıllık süreci değil, Türkiye'nin 12 yılını şimdiden planlayan bir beyannamedir'' dedi. Erdoğan, AK Parti'nin 12 Haziran 2011 seçimleri için hazırladığı Seçim Beyannamesinin ''TÜRKİYE HAZIR... HEDEF 2023...'' adını taşıdığını belirterek, bu seçim beyannamesinin sandıklar açıldığında unutulacak bir beyanname olmadığını söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu beyanname, seçime kadar olan süreci, seçim sonrasındaki 4 yıllık süreci değil, Türkiye'nin 12 yılını şimdiden planlayan bir beyannamedir. Bu kardeşiniz 2023'ü telafuz edene kadar kimse konuşmuyordu. Bunun patenti bize ait. Şimdi konuşmaya başladılar. AK Parti'nin seçim beyannamesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü bugünden şekillendiren, Türkiye'yi bugünden 100'üncü yıla hazırlayan bir yol haritasıdır. Bundan 8 yıl önce, Türkiye, bırakınız 12 yıl sonrasını önündeki 12 saati dahi göremiyordu. Ekonomide, iç politikada, dış politikada, birkaç saat sonrasında Türkiye'de nelerin olacağı, nelerin yaşanacağı kestirilemiyordu. Değil 12 günlük politikalar, 12 saatlik politika dahi üretilemiyor, 12 saat sonra ekonominin göstergelerinin nerelere fırlayacağı, nerelere düşeceği kestirilemiyordu. İşte o günlerden, AK Parti iktidarıyla Türkiye bugünlere ulaştı. Önündeki 12 saati göremeyen Türkiye, bugün artık önündeki 12 yılı planlıyor. Seçim Beyannamemiz, 12 yıl boyunca elimizden düşmeyecek bir yol haritası olarak, kapsamlı ve hacimli bir içerik ihtiva ediyor.'' -BEYANNAMEDE 5 ANA BAŞLIK- Belli dönemler içinde yeni projelerin açıklanacağını belirten Erdoğan, projelerin uçuk olmadığını ifade etti. Büyüklüğü nedeniyle Seçim Beyannamesinin tamamını aktarmasının mümkün olmadığını ifade eden Başbakan Erdoğan, ana başlıklar ve bazı önemli projeler çerçevesinde seçim beyannamesinin özünü ve özetini anlattı. 2023 yılını hedefledikleri ve 2023'e kadar Türkiye'nin her meselesini ele aldıkları beyannamenin 5 ana başlıktan oluştuğunu belirten Erdoğan, bu başlıkların ''ileri demokrasi'' , ''büyük ekonomi'', ''güçlü toplum'', ''yaşanabilir çevre ve marka şehirler'' ile ''lider ülke'' olduğunu bildirdi. Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Partimizi kurduğumuz andan itibaren, Türkiye'nin kalkınmasının, her alanda ilerlemesinin, kronik sorunlarını çözmesinin, ancak ve ancak, özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin en modern ve en ileri standartlara ulaşmasıyla mümkün olacağını vurguladık. 8,5 yıl boyunca elde ettiğimiz ekonomik başarılar, demokratikleşmede, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinde sağladığımız başarılarla atbaşı, paralel olarak ilerlemiştir. 3Y projemiz vardı. Yolsuzluk ve yoksulluğa karşı mücadelemizle birlikte, yasaklara karşı yürüttüğümüz mücadele, Türkiye ekonomisinin sağlam bir zeminde büyümesini sağlamış, aktif ve itibarlı bir dış politikanın imarını da beraberinde getirmiştir. Demokratikleşmenin, uzun soluklu ve sabır isteyen bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Demokratik standartların her an güncellendiği bir dünyada, demokratikleşme mücadelesi de kesintisiz şekilde devam edecektir. Türkiye, AK Parti iktidarıyla başlayan hızlı demokratikleşme mücadelesini, 12 Haziran seçimleriyle birlikte, çok daha kararlı, çok daha cesur şekilde, artık ileri demokrasi mücadelesi olarak sürdürmeye devam edecektir. 2011 Seçim Beyannamemizin, 2023 yol haritamızın en önemli ve bir numaralı projesi, 'yeni anayasa projesi'dir... Türkiye'nin yeni bir anayasaya, demokratik, özgürlükçü, katılımcı, günün gereklerine uygun, ihtiyaçları karşılayan bir anayasaya ihtiyaç duyduğu herkesin ortak fikridir. AK Parti olarak, 12 Haziran seçimlerinin hemen ardından, yeni bir anayasa çalışmalarını başlatıyoruz. Türkiye'yi, vesayetten, müdahalelerden arındıracak, ülkenin ufkunu açacak, ekonomiyi, dış politikayı, demokrasi ve özgürlükleri destekleyecek bir anayasayı gündemimize alacağız. Yeni anayasa, demokratik ve katılımcı bir anlayışla hazırlanacak. Yeni anayasa, önümüzdeki seçimde oluşacak yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlanacak. Yeni anayasa, yeterince kısa, öz, açık; insan odaklı ve özgürlükçü olacak.''