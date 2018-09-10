T24 LogoT24 Logo
Dünya

"En geç Kasım'a kadar Brexit anlaşmasına varmak istiyoruz"

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi David Lidington, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma koşulları konusunda zamanın tükenmekte olduğuna dikkat çekti ve Birleşik Krallık olarak bir anlaşmanın Kasım'a kadar yapılmasını istediklerin

10 Eylül 2018 10:58

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi David Lidington, Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılma koşulları konusunda zamanın tükenmekte olduğuna dikkat çekti ve Birleşik Krallık olarak bir anlaşmanın Kasım\'a kadar yapılmasını istediklerini vurguladı.
İtalya\'da Abrosetti konferansında konuşan Lidington, \"Londra, tüm AB üyelerini tatmin edecek bir anlaşma istiyor. İyi bir anlaşmaya varmaya oldukça bağlı olmaya devam ediyoruz ve ancak bir
Brexit anlaşması olmaması olasılığana karşı da acil durum planlarımızı geliştirdik\" dedi.
Lidington, varılacak bir Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık ve Avrupa parlamentolarında onaylanmaları için yeterli zaman kalması açısından, Londra ile Brüksel arasındaki müzakerehlerin Kasım\'a kadar tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHABirleşik Krallık Avam KamarasıDavid Lidington Avrupa Birliği ABBirleşik KrallıkKasımAbrosettiLidingtonABBrexitAvrupaLondraBrüksel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24