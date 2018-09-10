"En geç Kasım'a kadar Brexit anlaşmasına varmak istiyoruz"

İstanbul, 10 Eylül (DHA) - Birleşik Krallık Avam Kamarası Üyesi David Lidington, Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılma koşulları konusunda zamanın tükenmekte olduğuna dikkat çekti ve Birleşik Krallık olarak bir anlaşmanın Kasım\'a kadar yapılmasını istediklerini vurguladı.

İtalya\'da Abrosetti konferansında konuşan Lidington, \"Londra, tüm AB üyelerini tatmin edecek bir anlaşma istiyor. İyi bir anlaşmaya varmaya oldukça bağlı olmaya devam ediyoruz ve ancak bir

Brexit anlaşması olmaması olasılığana karşı da acil durum planlarımızı geliştirdik\" dedi.

Lidington, varılacak bir Brexit anlaşmasının Birleşik Krallık ve Avrupa parlamentolarında onaylanmaları için yeterli zaman kalması açısından, Londra ile Brüksel arasındaki müzakerehlerin Kasım\'a kadar tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

