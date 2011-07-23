-"EN FİT DEDE"DEN YENİ REKOR İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Emekli Su Altı Timi (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu Namık Ekin, su altında 24 saatte 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, Guiness dünya rekorunu kırdı. Bahçelievler Belediye Spor Kulübünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekin, dün Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksindeki yeni rekor denemesi için 25 kilogramlık tüple su altında yüzmeye başladı. Amacı, 3 gün 2 gece devamlı yüzmek olan Ekin, ilk 24 saatte daha önceki rekor olan 34 bin 800 metreden fazla yüzerek, bu alandaki Guiness dünya rekorunu kırmayı başardı. -"11 GÜN 11 GECE REKORU DENEMESİ- Ekin, yaptığı açıklamada, asıl gayesinin bu rekordan sonra 2012 Ocak'ta Taksim Meydanı'na yapılacak bir akvaryumda 11 gün 11 gece kalarak ABD'li David Blaine'e ait 7 gün 7 gecelik su altı rekorunu kırmak olduğunu belirtti. Namık Ekin, rekor denemesinin, 8 gün 8 gece yerine 11 gün 11 gece oluşunu "Bu da SAT Komando olma farkı" sözleriyle açıkladı. Gelecek yıl, 70 yaşına basacak olan Namık Ekin'e otoriteler tarafından "En Fit Dede" lakabı verildi. Ekin, bu rekoru kırarsa, Köln Yüksek Spor Akademisi (Sporthochschule Köln) üst düzey spor fizyolojisi araştırmacıları tarafından davet edilerek, tüm vücut fonksiyonları üzerinde araştırma yapılacak. Alman bilim adamları, 70 yaşında birinin 20-30 yaşlardaki dünya rekortmenlerinin rekorlarını kırmasının milyarda 1 olduğunu söyledi.