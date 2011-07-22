-"EN FİT DEDE"DEN YENİ REKOR DENEMESİ İSTANBUL(A.A)- 22.07.2011 - Emekli Su Altı Timi (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu Namık Ekin, yeni rekor denemesi için 25 kilogramlık tüple, 3 gün 2 gece devamlı su altında yüzmeye başladı. Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde ekipmanlarını takarak dalışını gerçekleştiren Ekin, ilk 24 saatte 34 bin 800 metre yüzerse Guinness Dünya Rekoru'nu da kırmış olacak. Dalışla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Ekin'in kızı Name Ekin, babasının 2,5 saatte bir beslenmek için yüzmeye ara vereceğini ve sıvı gıdalar alacağını ifade etti. Babasının 4 kişilik bir ekiple dalış için antrenman yaptığını anlatan Ekin, daha önceki rekor denemelerinin de büyük bir antrenman olduğunu, bu nedenle bunun için farklı bir antrenman yapmaya gerek duymadığını söyledi. Namık Ekin'in bu dalış için beslenme şeklini de değiştirdiğini anlatan Ekin, sağlığına daha fazla özen gösterdiğini kaydetti. -''11 GÜN 11 GECE REKORU DENEMESİ- Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Tekiroğlu da Guinness rekor denemesinin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, bu denemenin, belediyenin tesisini tanıtmak açısından da önemli olduğunu, bu tür desteklere de devam edeceklerini söyledi. Asıl gayesinin bu rekordan sonra 2012 Ocak'ta Taksim Meydanı'na yapılacak bir akvaryumda 11 gün 11 gece kalarak ABD'li David Blaine'e ait 7 gün 7 gecelik su altı rekorunu kırmak olduğunu aktaran Ekin, rekor denemesinin, 8 gün 8 gece yerine 11 gün 11 gece oluşunu ''Bu da SAT Komando olma farkı'' sözleriyle açıkladı. Ocak 2012'de 70 yaşına basacak olan Namık Ekin'e otoriteler tarafından ''En Fit Dede'' lakabı uygun görüldü. Ekin, bu rekoru kırarsa, Köln Yüksek Spor Akademisi (Sporthochschule Köln) üst düzey spor fizyolojisi araştırmacıları, onu davet edip tüm vücut fonksiyonları üzerinde araştırma yapacak. Alman bilim adamları, 70 yaşında birinin 20-30 yaşlardaki dünya rekortmenlerinin rekorlarını kırmasının milyarda 1 olduğunu söyledi. Ayrıca, Namık Ekin'in öğrencisi ve Alman su altı rekortmeni Klara Hobza' da hocasının su altı rekoruna gözlemci olarak katılacak.