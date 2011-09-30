-"Emperyalist güçler arzularından vazgeçmiyor" ÜSKÜP (A.A) - 30.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Emperyalist güçler arzularından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler'' dedi. Erdoğan, Makedonya Alexander Palace Otel'de düzenlenen Uluslararası Balkan Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, bu üniversitenin kendisi açısından önemine değinen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Daha önce farklı vesilelerle birçok farklı üniversitede bulundum. Ama inanın bugün Uluslararası Balkan Üniversitesinde sizlerle birlikte yaşadığım bu heyecanı, ruh dünyamdaki coşkuyu daha önce bir başka üniversitede yaşadığımı hatırlamıyorum. Zira burası bana üniversite yıllarımı hatırlattığı kadar geleceğe yönelik umutlarımı da artıyor. Burası bana aynı zamanda ecdadımızın kokusunu hissettirirken, bizlere bıraktığı o eşsiz ve paha biçilmez mirası geleceğe taşıma noktasında da büyük bir ümit ve güven veriyor. Karşımda böyle kutlu bir nesli görüyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyduğumu bilmenizi isterim. Yüzyıllar öncesinden ecdadımızın bu topraklarda yeşerttiği barış filizi görüyorum ki bugün bu yüksek şuura sahip gençlik tarafından samimiyetle kucaklanıyor. Bir kez daha hepinizi tebrik ediyor, böyle aziz bir nesil yetiştirdikleri için ailelerinize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Uluslararası Balkan Üniversitesi bu kutlu yolculuğunda sadece Türkiye-Makedonya kardeşliğinin değil, bölgenin barış ve istikrarının da sembolü olarak yükselmeye devam edecektir.'' Erdoğan, üniversitenin mütevelli heyeti başta olmak üzere öğretim üyeleri ve diğer personeli kutlarken, Uluslararası Balkan Üniversitesinin, sadece Türkiye-Makedonya kardeşliği değil, bölgenin barış ve istikrarının sembolü olarak yükselmeye devam edeceğini ifade etti. Mezun olan öğrencilerin bugün yaşadığı gurur ve heyecanın, anne ve babalarıyla hocalarının yıllardır sarf ettikleri emeklerin bir sonucu olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, öğrencilerin, ailelerinin özverisini hayatlarının bundan sonraki evrelerinde de unutmayacağına, ülkesine, milletine ve değerlerine bağlı evlatlar olarak onları gururlandırmaya devam edeceklerine bütün samimiyetiyle inandığını dile getirdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ve ne yazık ki bir tarafta medeniyetler ittifakının mücadelesini veren ülkeler varken, diğer tarafta da medeniyetleri savaştırmanın gayretini veren ülkeler var. Emperyalist güçler arzularından hiçbir zaman vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler. Yani ezen ve ezilenler muhakkak olacak. İlk insanla başladı, sonuna kadar devam edecek. Mesele, bunun farkında olmak suretiyle bunu minimize edebilmektir, bu mücadeleyi verebilmektir.''