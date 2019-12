-"EMEKÇİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ" ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerin, biriken sorunlarının da bir an önce çözülmesi ve hak ettikleri ekonomik ve sosyal şartlara kavuşturulmalarını'' diledi. Bahçeli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve milletçe elde edilen toplam milli gelire büyük katkılar sağlayan milyonlarca çalışanın gururla idrak ettikleri anlamlı bir günün içinde bulunulduğunu belirten Bahçeli, helal kazancını elde etmenin arayışında olan ve emeğinden başka herhangi bir gücü olmayan çalışanların, millet ve devlet hayatında yeri doldurulamaz önem ve kıymeti bulunduğunu ifade etti. Vatanın her köşesinde sahip oldukları en önemli değer olan emekleriyle, milletin ihtiyaçlarını karşılayan, beklentilerini gideren, dayanışmanın ve birlikte çalışmanın güzelliklerini sergileyen emekçilerin, sosyal ve ekonomik hayatta büyük payları olduğuna işaret eden Bahçeli, ekonomik istikrarın yakalanabilmesi ve demokrasinin gerçek anlamına kavuşabilmesinin her şeyden önce çalışanların bilinçli tercihleriyle mümkün olacağını belirtti. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: ''Bugünlerde zaaf içinde bulunan toplumsal huzur ve güvenliğin, gün geçtikçe zayıflayamaya yüz tutan birlikte yaşamanın tekrar eski cazibesine ulaşabilmesi, şüphesiz milyonlarca çalışanımızın istek ve yardımıyla olabilecektir. Dileğim, emekleriyle geçinen ve karşılarına dikilen birçok zorluğa göğüs germeye çalışan emekçilerimizin, biriken sorunlarının da bir an önce çözülmesi ve hak ettikleri ekonomik ve sosyal şartlara kavuşturulmalarıdır. Bugünün, hiçbir çatışmaya meydan vermeden ve tam bir sükunetle, aynı zamanda barış ve kardeşlik çağrılarıyla kutlanmasını temenni ediyorum. 1 Mayıs'ı fırsat bilerek, kinlerini ve nefretlerini yaymaya çalışanların, ajitasyonlarla kalabalıkları provoke etmeye yeltenenlerin, hem güvenlik görevlilerimizin hem de çalışanlarımızın duyarlı hareket etmeleriyle amaçlarına ulaşamayacaklarına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, dünden çıkarılan ders ve sonuçlarla, 1 Mayıs'ın emniyet ve esenlik içinde geçmesini içtenlikle diliyor, tüm emekçilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir ömür geçirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.''