"Elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemeliyiz"

İSTANBUL, (DHA)-ELEKTRİK Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada \"Ülke olarak başlattığımız \'sıfır atık\' projesine ELYAK olarak bizde destek vermeyi misyon haline getirdik. Yapmak istediğimiz, atığı ayrıştırmaktan ziyade elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemektir\" dedi.

Çevre mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, çağımızın en büyük gereksinimlerinden olan teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda farkına varmadan kaybetmeye başladığımız doğal güzelliklerimizi bir nebze olsun korumak adına yeni projelere her zaman ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 1972 yılından beri Haziran ayının 5\'inci gününde kutlanan Dünya Çevre Günü nedeniyle açıklama yaptı. Kaplan açıklamasında şöyle dedi:

\"Ülke olarak başlattığımız \'sıfır atık\' projesine ELYAK olarak bizde destek vermeyi misyon haline getirdik. ELYAK olarak yapmak istediğimiz atığı ayrıştırmaktan ziyade elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemektir. Elektronik kartlar ve elektrikli cihazların aşırı gerilim sonucu zarar görmesi karbon salınımı açısından daönemli taşımaktadır. Bunların önlenmesini hem ülke ekonomisine katkı açısından hem de karbon salınımını önleme açısından kendimize sorumluluk biliyoruz. Bu bilinçle çıkmış olduğumuz bu yolda projelerimizi artıracak ve ülke bazında yürütülen her projeye destek vereceğiz.

\"BİREYSEL SORUMLULUKLAR ARASINA ÇEVRE BİLİNCİNİ DE YERLEŞTİRMELİYİZ\"

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam tarzlarımıza rağmen yaşadığımız dünyanın doğal dokusunu bozmamak adına bireysel sorumluluklarımız arasına çevre bilincini de yerleştirmek zorundayız. Bu sebeple önemini vurgulamak istediğim 5 Haziran Dünya Çevre Günü\'nde dünden bugüne daha bilinçli bir toplum olduğumuzu düşünmekteyim. Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına sorumluluğumu biliyor ve herkesin duyarlı olmasını diliyorum.\"

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