-"EL SIKIŞMAMASININ NEDENİ PROTOKOL AKIŞI" ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile el sıkışmamasının, ''protokol akışından kaynaklanmış saniyelik bir durum'' olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: ''Sayın Bakanımızın 29 Ekim resepsiyonunda saygıdeğer Hanımefendi ile el sıkışmamış olması, protokol akışından kaynaklanmış olan saniyelik bir durumdur. Hekimlik hayatı da dahil olmak üzere Sayın Bakanımızın kadınlarla el sıkışmamak gibi bir tavrının olmadığı yıllardır herkes tarafından çok iyi bilinen bir husustur. Bu konunun Sayın Bakanımızın hekimlik hayatına kadar götürülüp, polemik konusu yapılmasını üzüntü verici buluyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamamızın gereği gibi değerlendirileceğini ümit ediyoruz.''