T24 LogoT24 Logo
Politika

"EL SIKIŞMAMASININ NEDENİ PROTOKOL AKIŞI" ANKARA (A.A)

01 Kasım 2010 17:18

-"EL SIKIŞMAMASININ NEDENİ PROTOKOL AKIŞI" ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile el sıkışmamasının, ''protokol akışından kaynaklanmış saniyelik bir durum'' olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: ''Sayın Bakanımızın 29 Ekim resepsiyonunda saygıdeğer Hanımefendi ile el sıkışmamış olması, protokol akışından kaynaklanmış olan saniyelik bir durumdur. Hekimlik hayatı da dahil olmak üzere Sayın Bakanımızın kadınlarla el sıkışmamak gibi bir tavrının olmadığı yıllardır herkes tarafından çok iyi bilinen bir husustur. Bu konunun Sayın Bakanımızın hekimlik hayatına kadar götürülüp, polemik konusu yapılmasını üzüntü verici buluyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamamızın gereği gibi değerlendirileceğini ümit ediyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24