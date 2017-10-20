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Dünya

"Ekolojik kıyamet" alameti: Kanatlı böceklerin sayısı yüzde 75 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – Yapılan bir araştırmanın kanatlı böceklerin sayısının son 25 yılda yüzde 75 azaldığını göstermesi üzerine, bilim insanları "ekolojik kıyamet" uyarısı yaptı

20 Ekim 2017 11:47

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – Yapılan bir araştırmanın kanatlı böceklerin sayısının son 25 yılda yüzde 75 azaldığını göstermesi üzerine, bilim insanları \"ekolojik kıyamet\" uyarısı yaptı.
Böceklerin bitkiler için polen taşıyıcı olması ve hayvanlar için av olması sebebiyle insanlık için hayati önem taşıyor.
Bilim insanları şimdiye kadar sadece arılar ve kelebeklerin sayısının düştüğünü kanıtlamıştı fakat Almanya’nın tabiat koruma alanlarında görülen kanatlı böceklerin sayısındaki düşüş bilim insanlarını çok şaşırttı.
Bu keskin düşüşün tam nedeni bilinmemekle birlikte, bilim insanları tarım alanlarının yok olmasının ve böcek ilaçlarının yaygın kullanımının en önemli nedenler olduğu düşünülüyor. Araştırma sonuçları, iklim değişikliğini de potansiyel nedenlerden biri olarak gösteriyor.
Sussex Üniversitesi Yaşam Bilimleri Profesörü ve araştırmanın ortak yazarlarından Dave Goulson \"Böcekler yeryüzündeki yaşamın üçte ikisini oluşturuyor fakat sayılarında korkunç bir düşüş gözlemliyoruz\" dedi ve ekledi:
\"Yeryüzünde çok fazla araziyi birçok yaşam formu için yaşanamaz hale getiriyoruz ve ekolojik bir kıyamete doğru gidiyoruz. Eğer böcekleri kaybedersek herşey çöker.\" (Fotoğraflı)

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