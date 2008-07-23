"Efsane Şef" Efes'te

Maggio Musicale Fiorentino Orkestrası ile Efes Celcus Kütüphanesi'nde verdiği konserin provasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mehta, Türkiye'ye ilk kez 1967 yılında geldiğini, son gelişinin üzerinden 10 yıldan uzun süre geçtiğini belirtti.



Çok yoğun programına karşın, bu yıl 22. Uluslararası İzmir Sanat Festivalinin davetini kabul ettiğini ifade eden Mehta, "Kendime ayırdığım küçük bir pencere vardı, dün Hayfa'da konser verdik, yarın Avustralya'ya gideceğim, arada dinlenmek için ayırdığımız bir gündeyse İzmir'e geldik. Bu da Türkiye'de konser vermeyi ne kadar çok istediğimin kanıtı olsa gerek" diye konuştu.



Dünyanın en saygın orkestralarını sayısız kere yöneten, yaşayan en önemli orkestra şefi olarak kabul edilen Mehta, 72 yaşında olmasına karşın, sağlıklı ve dinç görünümünü "sevdiği işi yapmak" ile açıklarken, sürekli seyahat halinde olmanın kendisini yormadığını, müzikle iç içe yaşadığını söyledi.



Çok yolculuk etmenin en kötü tarafının Montreal'de oturan kızıyla Montreal, Philedelphia ve Los Angeles'te oturan torunlarını yeterince görememek olduğunu belirten Mehta, Avustralya turnesinin ardından evine gideceğini ve üç hafta tatil yapacağını kaydetti.



Ortadoğu



Kariyerinde Tel Aviv Filarmoni Orkestrasının başdanışmanlığı, onursal şefliği ve yaşam boyu müzik direktörlüğü bulunan Mehta, Tel Aviv Filarmoni'nin Wagner yorumlamasına İsrail'de bazı kesimlerin tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, "Toplama kamplarında kalmış insanlar var, bu insanlara kamplarda zorla Wagner dinletilmiş, Wagner'in müziği onlar da başka anılara dönüşüyor, bunu anlayışla karşılamak lazım" diye konuştu.



Hayfa'da verdikleri son konserde Arap ve İsraillilerin yan yana oturduklarını, birlikte müzik dinlediklerini söyleyen Mehta, "Biz de müzik aracılığıyla güzel bir şeyler olmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz, ama doğrusu, zor, çünkü sadece bir tarafta değil, her iki tarafta da radikaller var" dedi.



"Çok yetenekli Türk müzisyenler var"



Çeşitli müzisyenlerle çalıştığı kariyerinde Türk müzisyenlerin de bulunduğunu belirten Mehta, özellikle Fazıl Say ile provayı da izleyen Pekinel kardeşlerle birçok kez çalıştığını kaydetti.



Tel Aviv Filarmoni Orkestrasının 2008-2009 sezonunun açılış konserini kendisinin yöneteceğini ve bu konserde solistliği Fazıl Say'ın üstleneceğini açıklayan Mehta, "Mükemmeller, çok yetenekli Türk müzisyenler var" diye konuştu.



Mehta, fırsat buldukça, başta Hint müziği olmak üzere farklı müzikleri dinlemeyi sevdiğini, kayıttan ziyade canlı performansları dinlemeye özen gösterdiğini söyledi.



Bombay'da okul yaptırıyor



Bombay Senfoni Orkestrasının kurucusu, şefi, kemancı Mehli Mehta'nın oğlu olan Zubin Mehta, Asya kıtasının ve doğduğu ülkenin klasik müziğe daha yakın olması amacıyla Bombay'da müzik okulu yaptırıyor.



Hindistan'da çok yetenekli müzisyenler olmasına karşın, müzik okulu bulunmadığını belirten Mehta, Çin, Kore ve Japonya'da açılan müzik ve dans okullarının olumlu sonuçlarının görüldüğünü kaydetti.

