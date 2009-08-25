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"Eda'yı iffetli kadın sanmıştım"

Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Nurettin Hasman "Ben altı senedir onu kendi ayarımda, iffetli bir kadın diye taşıdım, değilmiş” dedi.

25 Ağustos 2009 03:00

Eda Taşpınar'ın bir ay önce ayrıldığı sevgilisi Nurettin Hasman "Ben altı senedir onu kendi ayarımda, iffetli bir kadın diye taşıdım, değilmiş” dedi.

İşadamı Nurettin Hasman ile yedi yıldır süren ilişkisini bir ay önce noktalayan Eda Taşpınar, gönlünü sörf hocası Bora Kozanoğlu’na kaptırdı. İddiaya göre Taşpınar, sörf dersleri aldığı Kozanoğlu ile ilişki yaşamaya başladı ancak Hasman’la ilişkisini bitirmedi. Ayrılmak istediğini Hasman’a nasıl söyleyeceğini bilemeyen Taşpınar, tanınmış bir halkla ilişkilerci arkadaşı sayesinde gazetelerde ayrıldıkları yönünde haberler çıkardı. Ayrıldıklarını gazetelerden öğrenen ünlü işadamı da ‘aldatılan erkek’ durumuna düşmemek için sesini çıkaramadı. Ancak önceki gün Çeşme’de Kozanoğlu ile Taşpınar’ın samimi fotoğrafları çekilince gazeteciler Hasman’ı aradı. Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Hasman, “Hayırlı olsun. Ben altı senedir onu kendi ayarımda, iffetli bir kadın diye taşıdım. Değilmiş. Beni hiçbir yerde onunla yan yana yazmayın lütfen” demekle yetindi.

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