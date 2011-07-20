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"DUR" İHTARINA UYULMAMASI OLAYINA SORUŞTURMA ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2011 19:52

-"DUR" İHTARINA UYULMAMASI OLAYINA SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - İçişleri Bakanlığı, Samsun'un Havza ilçesinde güvenlik güçlerinin ''dur'' ihtarına uymayan iki kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensubu olması kuvvetle muhtemel 2 kişinin bölgede olduğuna dair bir ihbarı değerlendirerek alanda takip görevi yürüten jandarma timinin, termal kamera vasıtasıyla bu kişilerin olay yerine intikal halinde olduğunu tespit ettiği, yapılan ''dur'' ihtarına uyulmaması üzerine ise müdahale edilmek zorunda kalındığı belirtildi. Olay neticesinde, Gökhan Çetintaş'ın hayatını kaybettiği, üzerinde kuru sıkı tabanca bulunan Habip Çetintaş'ın ise sağ olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, ''Vuku bulan bu hadise hakkında ilgili makamlarca adli ve idari soruşturma yürütülmektedir. Bu münasebetle hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler, en derin üzüntülerimizi değerli kamuoyu ile paylaşırız'' denildi.

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