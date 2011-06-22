-"DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI" ÖLDÜ SAO PAULO (A.A) - 21.06.2011 - Guinness Rekorlar Kitabı'na ''dünyanın en yaşlı insanı'' olarak giren 114 yaşındaki Brezilyalı kadın öldü. Guinness'in internet sitesinde yapılan açıklamada, 114 yaşında ve 347 günlük olan Maria Gomes Valentim'in ölümüyle ''dünyanın en yaşlı insanı'' unvanının artık, 114 yaşında ve 299 günlük olan Amerikalı Besse Cooper'a verileceği kaydedildi. Valentim, uzun yaşamasının sırrını, her sabah kahveyle bir somun ekmek ve meyve yemek ile keten tohumu lapası ve ara sıra süt içmeye borçlu olduğunu söylemişti. Valentim'in 9 Temmuz 1896 tarihinde, ölünceye kadar da yaşadığı Minas Gerais eyaletindeki Carangola'da doğduğu belirtilmişti. 1913'de evlendiği eşi Joao'yu 1946 yılında kaybeden Valentim'in 1 oğlu, 4 torunu, 7 torunun çocuğu ve 5 torununun torunu bulunuyor.