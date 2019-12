-"DÜNYADAKİ KİMYASAL SİLAH STOĞUNUN %62'Sİ İMHA EDİLDİ" NEW YORK (A.A) - 13.10.2010 - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Genel Direktörü, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Neznindeki eski daimi temsilcisi Büyükelçi Ahmet Üzümcü, dünyada mevcut kimyasal silah stoğunun yaklaşık yüzde 62'sinin imha edildiğini, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı, Maslahatgüzar Fazlı Çorman, BM'deki toplantılara katılmak amacıyla New York'ta bulunan Ahmet Üzümcü onuruna Türkevi'nde resepsiyon verdi. Resepsiyona pekçok ülkenin BM Daimi Temsilcileri, diplomatlar, BM çalışanları ve gazeteciler katıldı. Gazetecilerin soruları üzerine açıklama yapan Üzümcü, bu yıl 27 Temmuzda KSYÖ'nün Genel Direktörü olarak Lahey'de göreve başladığını söyledi. New York'a daha önce BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un silahların kontrolü kapsamında 24 Eylül'de düzenlediği toplantıda konuşmak yapmak üzere geldiğini belirten Üzümcü, bu gelişinde de BM'de KSYÖ'nün faaliyetleriyle ilgili olarak rapor sunacağını anlattı. KSYÖ'de son dönemde önemli gelişmeler olduğunu ve dünyadaki mevcut kimyasal silah stoklarının imhası konusunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirten Üzümcü, ''Bugün ulaşılan seviye aşağı yukarı yüzde 62 civarında, bu çok önemli bir gelişme. ABD kimyasal silah stoklarının yüzde 80'nini, Rusya Federasyonu yüzde 50'sini imha edebildi. Önümüzdeki yıllarda bu oranın artmasını ve önümüzdeki 5-10 yıl arasında da bütün bu silahların imha edilmesini bekliyoruz'' dedi. KSYÖ'nün silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili önemli başka faaliyetleri de olduğunu kaydeden Üzümcü, bu konuda taraf devletlerle ve diğer ülkelerle yakın şekilde çalıştıklarını ifade etti. KSYÖ Sekretaryasının uzmanlık bakımından da oldukça birikimli olduğunu ve 300'ü uzman olmak üzere 500 personeli bulunduğunu kaydeden Üzümcü, uzman personelin Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesine taraf olan devletlere destek verdiğini söyledi. Üzümcü 188 ülkenin taraf olmasına rağmen, 7 ülkenin (Suriye, Mısır, İsrail, Myanmar, Kuzey Kore, Angola ve Somali) henüz Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesine taraf olmadığını, KSYÖ olarak bu ülkelerin de sözleşmeye taraf olmaları için gayret sarfettiklerini, New York'ta bu 7 ülkenin daimi temsilcisiyle ikili görüşmeler yapacağını anlattı. Üzümcü BM Genel Sekreteri Ban ile de biraraya geldiğini, kendisini Lahey'e davet ettiğini ve Genel Sekreterin de daveti ilke olarak kabul ettiğini bildirdi. KSYÖ'nin BM sistemi içinde yeralmamasına rağmen BM ile çok yakın bir işbirliği içinde olduğunun altını çizen Üzümcü, bir soru üzerine İsrail'in sözleşmeyi imzaladığını, ancak henüz onaylamadığı için sözleşmeye taraf olmadığını belirtti. Üzümcü, ''Bizim amacımız bu sözleşmeye taraf olmanın avantajlarını taraf olmayan ülkelere gösterebilmek. Bu sözleşmeye taraf olmak gerçekten uluslararası işbirliği bakımından bir takım imkanlar sağlıyor. Ümit ediyoruz ki bu önümüzdeki yıllarda gerçekleşir'' diye konuştu.