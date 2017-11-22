"Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi  Ankara’da yapılacak

İSTANBUL, (DHA)-GELECEĞİN akıllı teknolojilerinin, ulaşım sistemlerinin, enerji altyapılarının, sağlık ve güvenlik sistemleri ile kentsel dönüşümün konuşulacağı World Intelligent Cities Summit (Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi) 13 Aralık 2017 tarihinde Sheraton Ankara Otel’de gerçekleştirilecek.



Yerel ve uluslararası kamu kurumları, iş dünyasının önde gelen dernek ve birliklerinin resmi destekleri ve katılımları ile EurAsia Strategies tarafından dördüncüsü Sheraton Ankara Otel’de düzenlenecek olan Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika, Afrika ve Ortadoğu’dan sektörde önde gelen kurumlarına akıllı şehirler ve yerel yönetimler alanındaki yeni fikirleri, fırsatları veren son teknolojik gelişmeleri paylaşmak için bir araya geldiğ uluslararası ve üst düzey bir iş platformudur.

TÜRKİYE\'DEN VE DÜNYADAN YEREL YÖNETİMLER KATILIYOR

WICS’e iş dünyası ve yatırımcılar dışında yurt içinden ve yabancı yerel yönetimlerden de çok yoğun bir ilgi sözkonusu. Romanya\'nın önceki Başbakanı ve Transilvanya\'nın en büyük Belediyesi Cluj-Napoca, Amman ve Tirana Belediye Başkanları dışında ayrıca Zaragoza, Bilbao, Zagreb, Venice, Tirana, Tbilisi, Tallinn, Sofia, Seville, Reykjavik, Palermo, Malaga, Lviv, Chisinau, Kiev, Skopje, Amman, Ghent, Florence, Genoa, Torino, Warsaw, Southend-on-Sea, Vilnius, Dnipro, Acharnes, Helsinki, Arhus, Bratislava, Budapest, Burgas, Odessa, Tehran, Thessaloniki şehirlerinden de belediye başkanları, başkan yardımcıları ve temsilciler WICS\'e katılacaklardır.

ZİRVEYE 500\'ÜN ÜZERİNDE DELEGE KATILACAK

Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’nde bu yıl 500’ün üzerinde delege ve Türkiye’den ve yurt dışından alanında önde gelen 80’in üzerinde lider konuşmacılar yer alacaktır. Bu üst düzey zirve süresince, interaktif panel tartışmaları ve ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri, kentsel dönüşüm, inovasyon, ekonomi, yatırım, finans, enerji, güvenlik, altyapı ve inşaat, alanları başta olmak üzere özel oturumlar ve paneller gerçekleştirilecek.



Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi Direktörü ve Londra merkezli EurAsia Strategies’in Genel Müdürü Fatih Aydın, “Akıllı Şehirlere dönüşüm süreci, yatırımların ekonomimize sağlayacağı direkt ve dolaylı katkılar, açılacak yeni iş alanları vesilesi ile işsizlikle mücadele ve istihdamı arttırma gibi pek çok unsur açısından çok önemli bir fırsattır. Ankara’da düzenlenecek olan Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi kapsamında en önde gelen hedeflerimizden birisi de son yıllarda gerçekleşen ve planlanan üst düzey kalkınma projelerinin, hızla gelişmekte olan akıllı şehir proje uygulamalarının da göz önüne alınarak hem yerli hem de global yatırımcıları Ankara’da bir araya getirmek ve ülke ekonomimize katkıda bulunacak iş birliklerinin yapılmasına bu üst düzey zirve vesilesi ile destek olmaktır” açıklamasında bulundu.



Bu yıl dördüncüsü Ankara’da gerçekleştirilecek olan Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi yerel ve uluslararası şirketler, yatırımcılar, kamu kurumları, belediyeler, finans kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve medyayı tek bir çatı altında toplayan bölgedeki akıllı şehirler alanındaki en kapsamlı iş zirvesi olma özelliğini de taşıyor.





