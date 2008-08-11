Tempo24-







Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kazım Kazım, Şampiyonlar Ligi'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Kazım, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organı Fenerbahçe Gazetesi'nin Ağustos sayısında yer alan röportajında, ''Şu anda hocamızın dikkat çektiği gibi Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. İyi takımlara karşı elimizden gelen mücadeleyi vererek, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyor, kendimizi o arenada göstermek istiyoruz'' dedi.



Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene oynadıkları çeyrek finali hatırlatan Kazım, ''Geçen senenin tadı damağımızda kaldı. Güzel bir yemek yedikten sonra ağzınızda güzel bir tat kalması gibiydi. Açıkçası doyamadık'' diye konuştu.



Kazım, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda MTK Budapeşte karşısında oynadığı futbolu devam ettirmek istediğini ifade ederek, şunları söyledi:



''Herkesin beklentisi bu yönde. Bu zamana kadar da benim kendime olan güvenim tamdı. Ancak hocanın ve takım arkadaşlarının da size güvenmesi gerekiyor ki, şu anda bunlar gerçekleşiyor. Hocamızın bütün atak oyuncularına söylediği bir şey, rakip kaleye yaklaştıktan sonra yeteneklerinizi sergileyin ve karşı kaleyi zorlayın.''



-''İNGİLTERE'DE DOĞDUM AMA TÜRK'ÜM''-



İngiltere'de doğduğunu ve orada büyüdüğünü dile getiren Kazım, ''Ama ben Türk'üm, Türk Milli Takımı'nda oynamaktan ve oynayacak olmaktan gurur duydum'' dedi.



Kazım, ''Türkiye'yi sevmemin en büyük nedenlerinden birisi de bu. İnsanlar beni olduğum gibi kabul ediyor, onlar için değişmemi istemiyorlar'' ifadesini kullandı.



Türkçe'yi öğrenmek için ders almaya başlayacağını ifade eden Kazım, ''Geçen sezon, daha çok yaşama uyum sağlamaya çalıştım. Bu sene hem öğreneceğim Türkçe'ye hem de oynayacağım futbola daha çok eğileceğim. Buna zamanım var ve daha çok konsantre olabileceğimi düşünüyorum'' diye konuştu.



-''TRİBÜNLERİ KEYİFLENDİRMEK İSTİYORUM''-



Oynadığı futbolla tribünleri keyiflendirmek istediğini belirten Kazım, topu ayağına aldığında, taraftarların ateşlenip, heyecanlandığını hissedebildiğini söyledi.



Kazım, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Güzel bir şeyler yapacağımı ve onlara keyif verebileceğimi biliyorum. Arkamda Gökhan Gönül gibi çok iyi bir oyuncu var. Benim ileriden geriye dönemediğimde Gökhan'ın orada olacağını biliyorum. Zira o mükemmel bir takım oyuncusu. Ama dediğim gibi Fenerbahçe taraftarı sayesinde top ayağımdayken, spektaküler hareketler yapmak istiyorum. Tribünleri keyiflendirmek hoşuma gidiyor.''



Genç futbolcu, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra daha fazla tanındığını fakat kendisi açısından fazla değişen bir şey olmadığını ifade ederek, ''Bu şampiyonaya çağrılmam ve Fatih Terim'in bana oradaki güveni çok yardımcı oldu. Milli takımdaki arkadaşlarım bana çok güveniyordu. Şimdi o buraya da yansıyor, kendi takımım ve hocam bana daha fazla güveniyor. Benim için tek değişiklik bu diyebilirim'' diye konuştu.



