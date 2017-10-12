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Ekonomi

"Dolar çok yükselmedi hatta değer kaybetme potansiyeli var"

İSTANBUL, (DHA) - ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi sonrası TL varlıklarında oynaklığın yükselmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, "Vize krizinin geçici olacağı

12 Ekim 2017 19:21

İSTANBUL, (DHA) - ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi sonrası TL varlıklarında oynaklığın yükselmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, \"Vize krizinin geçici olacağı beklentisi piyasayı olumlu etkileyecektir. Doların çokta güçlenmediğini aksine değer kaybetme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz \" dedi.

Dolar/TL paritesi 3.84 seviyelerine yükseldiğini fakat kalıcı olmadığına dikkat çeken Gözgör, \"BİST 100 endeksi de benzer şekilde hızlı değer kaybederek 99.200 seviyesine gerilemişti. Ancak, piyasalar yaşanan bu gelişmenin etkisini yavaş yavaş üstünden atmaya başlıyor. Dün Türk Lirası ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 1 değer kazanırken BİST 100 endeksi 103.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya başardı. BİST 100 endeksi 12 Ekim açılışında yüzde 1 yükseliş ile 105.00 seviyelerinden güne başladı. Dolar/TL paritesine baktığımızda yaşanan vize krizi öncesi Cuma günü 3.6150 seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Böylece Dolar/TL paritesinin geçtiğimiz hafta Cuma günkü kapanış değerlerine yaklaştığını görüyoruz\" diye konuştu.

\"DOLAR ÇOK YÜKSELMEDİ HATTA DEĞER KAYBETME POTANSİYELİ VAR\"            

Tahvil faiz oranında ve CDS oranlarında yaşanan sınırlı yükselişinde yerini düşüşe bıraktığını belirten Gözgör, \"İki ülke arasında yaşanan vize olayının geçici olacağı beklentisi piyasaları olumlu etkilemeye devam edecektir. Aynı zamanda ABD dolarının küresel anlamda değer kaybı yaşaması TL varlıklarını destekleyen diğer bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Amerika Merkez Bankasının (FED) dün açıkladığı son toplantı tutanaklarında, FED’in Aralık ayında faiz yükseltme ihtimalinin yükselmeye devam ettiğini gördük. Piyasalar bu beklentiyi daha öncesinden fiyatladığı için doların çokta güçlenmediğini aksine değer kaybetme potansiyeline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, özellikle yeni FED başkanının kim olacağı sorusu piyasaları bir süre meşgul edecek gibi görünüyor. Kısa vadede TL varlıklarının değer kazanma potansiyeli devam ediyor. Ancak, yıl sonuna doğru FED’in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) atacağı adımlara göre oynaklığın bir miktar yükseldiğini görebiliriz\" açıklamalarında bulundu.

(FOTOĞRAF)

 

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