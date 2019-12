-"DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRACAĞIM" ORTAKÖY (A.A) - 16.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Anayasa değişikliğine 'hayır' derseniz Türkiye'nin önü, değişimin önü, halkın önü açılır'' dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ''Referanduma Hayır'' gezileri kapsamında Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Ortaköy'de esnafı ziyaret ettiğini, buradaki esnafın çok zor durumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Bu sadece Ortaköy'de değil. 47 ile gittim, 100'den fazla ilçe gezdim. Nereye gittiysem esnaf her yerde ve her zaman şikayetçi'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, bu ziyaretleri sırasında emeklilerin de durumunun esnaftan farklı olmadığını gördüğünü ifade ederek, söz verdiğini, halkın kendisine destek vermesi halinde, iktidar olduklarında anayasayı değiştirerek, emekliye milli gelir artışından pay vereceklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, asla yalan söylemeyeceği yönünde kendine söz verdiğini, her yerde doğruyu söyleyeceğini belirterek, Türk halkının ''yalan söyleyen politikacıdan bıktığını'' söyledi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, ''Halkın derdine derman olursanız millet sizi neden desteklemesin? Amacımız bu. Bunun için yola çıktık. Sizden bir şey istiyorum. Size hizmet etmek için, Türkiye'yi onurlu kılmak için sizden yetki istiyorum. Size söz, bu anayasaya 'hayır' çıksın, bizi iktidar yapın, önce dokunulmazlıkları kaldıracağım'' dedi. -''TEK GÜVENCEM HALK''- Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete yeni girdiğini, tek güvencesinin halk olduğunu söyledi. ''Benim şurada, burada ağım yok, paşam yok, beyim yok. Bir tek güvencem var. İktidar olduğumuzda da göreceksiniz amacımız halka hizmet olacak'' diyen Kılıçdaroğlu, şiarlarının halka baskı yapmak değil halkı gönençli hale getirmek yani halkın yüzünü güldürmek olduğunu ifade etti. ''Bu anayasa değişikliği çiftçinin, emeklinin, esnafın derdini çözüyor mu?'' diye soran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Allah aşkına kimin derdini çözüyor. Bu anayasa değişikliğine 'evet' derseniz malı götürenlere dersiniz ki 'Vallahi az yedin, biraz daha yiyebilirsin' ama 'hayır' derseniz Türkiye'nin önü, değişimin önü, halkın önü açılır. Hiç umutsuz olmayın. İnşallah hep beraber Türkiye'yi ayağa kaldıracağız ve size söz, yetki verin kul hakkı yiyenlerden hesap soracağım.'' Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in ''Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça düzen'' sözlerini hazırlatarak, kendilerinin de bunun peşinde olduğunu belirtti. Daha sonra Ortaköy'ün Camili kasabasına gelen Kılıçdaroğlu, kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Aksaray'ın Ağaçören ilçesine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, burada referanduma 'hayır' oyu verilmesini istedi. Bir vatandaşın ''Seçimden önce Cemil Çiçek, Ağaçören'e gelerek vaatlerde bulundu ama ilçemizden adliye sarayı, hastane, askerlik şubesi ve köy hizmetleri gitti'' demesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Siz de o zaman oylarınızla Cemil Çiçek'in çiçeğini kopararak yakanıza takın. Size hizmet etmeyenlere oyunuzu vermeyin. Referandumda hayır, seçimlerde bize evet deyin. Sorunlar nasıl çözülüyor o zaman görürsünüz. Türkiye'nin lideri yok. Türkiye'nin lidere ihtiyacı var. O lideri de siz yaratacaksınız.'' Kılıçdaroğlu, daha sonra, Aksaray'ın Sarıyahşi, Ankara'nın Evren ve Şereflikoçhisar ilçelerini gezerek vatandaşlardan referandumda 'hayır' oyu kullanmalarını istedi. -''HİZMETİ EŞİT GÖTÜRECEĞİZ''- Şereflikoçhisar'da vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, Toprak Mahsulleri Ofisinin ''Recep Bey'in ofisi'' gibi çalıştığını iddia ederek, bunun hesabını soracağını söyledi. Daha önce Şereflikoçhisar'da tuz fabrikaları bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bunların özelleştirildiğini ve burada çalışanların 4-b, 4-c adı altında ''köle'' gibi çalıştırıldığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''CHP iktidarı döneminde kimse yatağına aç girmeyecek. Adaleti sağlamak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Yetki verin, hesap sormazsam benim boynumun borcu olsun. Pırlantaya, yakuta, elmasa vergi yok, mazota var, asgari ücretliye var. Bu adaletsizliği düzenleyeceğiz, hakça düzeni getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Cemil Çiçek ile Ali Babacan buraya gelmiş 'buğday ekerseniz buğday, arpa ekerseniz arpa bulursunuz' demişler. Bir anlamda bunlar şantaj yapıyor. İktidarımız döneminde oy verene, vermeyene hizmeti eşit götüreceğiz.'' AK Parti hükümetinin yoksulluk üzerinden rant elde ettiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, kendi iktidarları döneminde aile sigortasını getirerek ''yoksulu namerde muhtaç etmeyeceklerini'' söyledi. -''DAHA DİNAMİK TÜRKİYE OLUŞTURACAĞIZ''- Türkiye'de sistemin tersine döndüğünü ileri süren Kılıçdaroğlu, üretemeyen bir Türkiye'nin oluştuğunu, kendi dönemlerinde bu düzeni değiştireceklerini, üretime geçen, daha dinamik bir Türkiye oluşturmaya çalışacaklarını kaydetti. Daha sonra Şereflikoçhisar Taşıyıcılar Kooperatifine gelen Kılıçdaroğlu, grevdeki işçilere destek ziyaretinde bulundu. Grevdeki şoförlerin sorunlarını yakından bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, konunun yakından takipçisi olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, mitingin ardından Güven Gökkaya adlı engelli vatandaşa motorlu tekerlekli sandalye hediye etti. Gökkaya, 1999 yılında CHP seçim mitinginde konvoyda kaza geçirerek sakat kalmıştı.