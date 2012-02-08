-"Doğalgaz akışında bir iyileşme emaresi görüldü" TBMM (A.A) - 08.02.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Azerbaycan ve İran'dan gelen doğalgaz akışında, bu ülkelerin yoğun çabalarının ardından bir iyileşme emaresi görüldüğünü söyledi. Yıldız, TBMM'de gazetecilerin Azerbaycan'dan doğalgaz akışının kesilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Azerbaycan ve İran'dan gelen gaz miktarlarında önemli düşüşler yaşandığını anımsatan Yıldız, ''Hem Azeri hem İranlı kardeşlerimizin gösterdiği çok yoğun bir çabayla beraber doğalgaz akışında bir iyileşme emaresi görüldü. Bugün öğleden sonra 5 kuyudan oluşan Şahdeniz-1'de en azından bir tanesini devreye aldıklarını bildirdiler. Kademe kademe diğerlerini de almak istediklerini belirttiler'' diye konuştu. Bu durumun, dün akşam sıfırlanan Azerbaycan doğalgaz girişinin kademe kademe akşam üzerinde artabileceğinin göstergesi olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti: ''Yine kısmen ihtiyatlı konuşuyoruz. Doğalgazın Türkiye'ye girdikten sonraki kısmını ancak ölçebileceğimizi düşünüyoruz. Gerçekten son derece olumsuz hava koşulları var. Kış çok sert geçiyor tüm ülkelerde. Kışı tüm ülkeler hissediyor. Avrupa'da soğuktan ölenler var. İtalya'da doğalgaz sıkıntısı yaşanabileceği ifade edildi. Şu an itibarıyla biz gerek meskenlerimizde Ayşe teyzemize, Fatma teyzemize herhangi bir doğalgaz sıkıntısı öngörmüyoruz. Sanayicilerimize bir sıkıntı öngörmüyoruz. İnşallah akşam vakitlerinde oluşacak olan yeni girişlerle beraber bunun sıkıntıya dönüşmeyeceği kanaatindeyiz. Akşamüstü eğer imkan olursa tekrar kamuoyuyla bunları paylaşma ihtiyacı hissettiğimizde, bir araya geliriz.'' İran'dan gelen doğalgazın basıncında da hafif bir yükselme olduğunu belirten Yıldız, bu ülkedeki kompresör merkezleriyle ilgili tamirat ve tadilatın saat 15.00-16.00 gibi tamamlayabileceğinin belirtildiğini aktardı. Yıldız, kamuoyunda zaman zaman, ''gaz akışının kasıtlı kısıtlandığına'' dair haberler yer aldığını anımsatarak, ''Hem Azeri kardeşlerimiz hem de İranlı arkadaşlarımızla alakalı böyle bir şey düşünmek gerçekten haksızlık olur, yanlış olur, ilişkilerimiz açısından da doğru olmaz. Bu teknik bir konu. Olumsuz hava şartlarıyla ilgili'' diye konuştu.