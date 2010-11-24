-"DİYARBAKIR'DA MİTİNG DÜZENLEMEYİ HENÜZ PLANLAMADIK" ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Diyarbakır'da miting düzenlenmesiyle ilgili henüz bir program planlanmadıklarını bildirdi. Paçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Çakmaklı'ya atfen bazı basın yayın organlarında MHP'nin Diyarbakır'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla miting düzenleyeceğine yönelik haberlerin yer aldığını belirtti. Paçacı, açıklamasında şunları kaydetti: ''Milliyetçi Hareket Partisi yurdumuzun her bölgesinde yoğun olarak seçim çalışmalarını yürütmektedir. Ancak Diyarbakır'da miting düzenlenmesi ile ilgili henüz bir programımız planlanmamıştır. Yine Sayın Muzaffer Çakmaklı'nın medyada yer alan KCK davası ile ilgili yapmış olduğu yorumlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi görüşü olmayıp tamamen kişiseldir ve kendisini bağlamaktadır.''