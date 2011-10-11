-"Disney Prensesleri" Çırağan Sarayı'nda İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - ''Disney On Ice–Prensesler ve Kahramanlar'' gösterisi için İstanbul'a gelen ''Disney Prensesleri'', Çırağan Sarayı'nda basın için özel bir gösteri yaptı. Unutulmaz masallardaki ''Pamuk Prenses'', ''Sindirella'' ve ''Belle'' karakterlerine bürünen oyuncular, Çırağan Sarayı'ndaki özel gösteride masallardaki baloya gidiş sahnesini canlandırdı. Masallardaki gibi el sallayarak basını selamlayan prensesler, daha sonra ''Disney On Ice-Prensesler ve Kahramanlar'' gösterisi için buradan ayrıldı. İstanbul Çocuk Tiyatrosu tarafından Türkiye'ye getirilen ve 16 Ekim'e kadar Ora Arena'da sahnelecek olan gösterinin biletleri, Biletix'ten temin edilebiliyor.