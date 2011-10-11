T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Disney Prensesleri" Çırağan Sarayı'nda İSTANBUL (A.A)

11 Ekim 2011 20:06

-"Disney Prensesleri" Çırağan Sarayı'nda İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 -  ''Disney On Ice–Prensesler ve Kahramanlar'' gösterisi için İstanbul'a gelen ''Disney Prensesleri'', Çırağan Sarayı'nda basın için özel bir gösteri yaptı. Unutulmaz masallardaki ''Pamuk Prenses'', ''Sindirella'' ve ''Belle'' karakterlerine bürünen oyuncular, Çırağan Sarayı'ndaki özel gösteride masallardaki baloya gidiş sahnesini canlandırdı. Masallardaki gibi el sallayarak basını selamlayan prensesler, daha sonra ''Disney On Ice-Prensesler ve Kahramanlar'' gösterisi için buradan ayrıldı. İstanbul Çocuk Tiyatrosu tarafından Türkiye'ye getirilen ve 16 Ekim'e kadar Ora Arena'da sahnelecek olan gösterinin biletleri, Biletix'ten temin edilebiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24