-"Direnenler bilişimin gücüne boyun eğdi" İSTANBUL (A.A) - 03.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Kuzey Afrika'da yaşanan olaylarda, halkın taleplerine karşı direnen yönetimlerin bilişimin gücü karşısında boyun eğmek zorunda kaldıklarını belirterek, ''Biz hep şunu dedik, bilgi en büyük güçtür. Eğer bilgiye sahip olursanız bilgiyi üretirseniz ve paylaşırsanız o zaman önde giden güçlü ülkelerden biri olursunuz'' dedi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''ICT Summit Eurasia - Bilişim Zirvesi 2011''e katılan Yıldırım, 11.si düzenlenen zirvenin bu yılki başlığının ''Sınırlar Kalkıyor'' olduğunu, bilişimin sınır tanımayan bir şey olduğunu kaydetti. Bakan Yıldırım, şunları söyledi: ''Her gün milyarlarca insan beraber dostluklar geliştiriyor, iş yapıyor, haberleşiyor. 2.5 milyar insan 24 saat gece gündüz saat farkı olmaksızın birbiriyle iletişim halinde. Dünyada siz ne kadar ülkenizi göçlere, tehditlere karşı korumaya kalksanız da başarılı olma şansınız yok. O halde ne yapmak lazım? Tecrit olmaktansa tecrit etmektense, küresel kalkınmışlık farkını sayısal uçurum farkını ortadan kaldırmaya, küresel adaletsizlikleri askeri düzeye indirmeye gayret etmek lazım. Bunun en güzel aracıda bilişimdir. Bunu ancak bilişimle başarabiliriz. Onun için sloganımız 'Gelecek Bilişimle Gelecek'. Bilişim insanlığın ortak kuruluşu özgürlüklerin, demokrasilerin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir ilaçtır. Bunun örneklerini görüyoruz. Kuzey Afrika'da yaşadığımız olaylarda, halkın taleplerine karşı direnen yönetimlerin bilişimin gücü karşısında boyun eğmek zorunda kaldıklarını gördük. Biz hep şunu dedik, bilgi en büyük güçtür. Eğer bilgiye sahip olursanız bilgiyi üretirseniz ve paylaşırsanız o zaman önde giden güçlü ülkelerden biri olursunuz.'' Bilgiden mahrum olanların geri kalmaya mahkum olduklarını belirten Yıldırım, Türkiye'nin, bilgiyi üreten, paylaşan ve sahip olan ülke olma kararını verdiğini dile getirdi. Yıldırım, sadece Türkiye'nin bilgiye sahip olmasının yeterli olmayacağını vurgulayarak, ''Etrafımızdaki ülkelerden başlamak üzere küresel anlamda da gerekli işbirliğini, gerekli yardımlaşmayı, ortak çalışmayı geliştirmemiz lazım. Bunun için bir süreden beri bilgi iletişim teknolojileri başkanlığımızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak girişimiyle bölgesel işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor'' ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanlığı olarak bu çalışmaları yürekten desteklediklerini dile getiren Yıldırım, şunları aktardı: ''Avrupa Birliği Bakanımız değerli kardeşim Egemen Bağış hakkımda iltifat dolu sözler söyledi. Ben bunları hak etmediğimi düşünüyorum. Ben bu ülkenin bir amele bakanıyım. Memleketin neresinde vatandaşın ulaşım, iletişim ihtiyacı varsa bunu sağlamaya ve insanlarımızın hayatını kolaylaştırmaya gayret ettim. Tabi bizim gayretimizin, çalışmalarımızın arkasındaki en büyük gücümüz 74 milyon insanımızdır. Onların desteği, güveni ve duasıdır ve tabi ki hemen sonra da sayın başbakanımızın liderliği ve vizyonudur. Bu ülke sevdasıdır. Bu ülkenin büyük Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma rüyasıdır. Bu bütün milletimizin rüyası ve beklentisidir. Bunun için 2023 vizyonunu hedeflerini kamuoyu, milletimizle paylaştık. Paylaşmakla da kalmadık eylem planlarımızı da yaptık. 2015-2019 ve 2023 eylem planlarımız da bilişim, ulaşım, ekonomi, eğitim de var. Bütün toplumu ilgilendiren her alanda hedeflerimiz birer birer ortaya konmuş durumda.'' Yıldırım, bilişimin bir sektör, bir iş kolu olmadığını, bilişimin bir yaşam tarzı olduğunu belirtti. Bilişimin herkesin günlük hayatını, geleceğini daha fazla kuşatan bir yaşam tarzı olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bunu hayatımızı kolaylaştırması bakımında çok önemsiyoruz. Ama gelecekteki yakın ve uzak vadeli tehditleri de görmemiz lazım. Tehditler, Türkiye'nin büyüme hızı, yüzde 7-8 civarında gidiyor ama bilişimdeki büyüme çok daha yüksek. Ama onun ötesinde bilişim trafiğindeki artış. Son 5 yılda karayolundaki motorlu araç sayısında, artış yüzde 100. Yani her yıla 10 kat artış var. O halde yapmamız gereken bilişim yollarını açmamızdır. 3-5 şerit değil sayısız şeritte yol açmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak hayatımızı kolaylaştıran bu alan yaşamımızı zorlaştıran, eziyete dönüştüren bir alana kolaylıkla dönüşebilir. İşletmecilerimiz kısa günün hesabını yapmaktan vazgeçmelerini, gelecek bilişimdir, gelecek bilişimle gelecektir söylemine uygun olarak hep birlikte geleceğe yatırım yapmamız lazım.''