-"Diplomaya haciz" iddiası ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Bilkent Üniversitesi, ''Harç borcunu ödemeyen bir velinin, kızının diploması verilmemekle tehdit edildiği'' iddiasıyla ilgili, eğitim ücreti borcu için icra takibi başlatılan öğrencinin diplomasını aldığını ve halen çalıştığını bildirdi. Bilkent Üniversitesi, ''Harç borcunu ödemeyen bir velinin, kızının diploması verilmemekle tehdit edildiği'' iddiasına yer verilen ''Diplomaya Haciz'' başlıklı haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu velinin kızının eğitim süreci boyunca birçok kez eğitim ücretini ödemeyi aksattığı, çeşitli kereler erteleme ve taksitlendirmeyle ilgili taleplerinin yerinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, veli ile üniversite arasındaki yargı süreciyle ilgili de bilgi verildi. 27 Mayıs 2006'da mezuniyet hakkı kazanan öğrencinin, velisinin borcunu kabul ederek ödeme taahhüdünde bulunması üzerine diplomasının verildiği bildirilen açıklamada, eğitim borcunun ödenmeyen bölümü için daha sonra icra takibi başlatıldığı ve bunun da Yargıtay tarafından onandığı anlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Belirtilen gelişmeler, Bilkent Üniversitesinin öğrencilerine ve velilerine ne ölçüde yardımcı olduğunu, yönetmeliğin eğitim ücreti ödemelerine ilişkin hükümlerine ve 2001-2006 yıllarında eğitim ücreti borcu bulunmasına rağmen, öğrencisine eğitime devam ve mezuniyet hakkı verdiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Ayrıca, ilgililer hakkında yeni bir icra takibi yapılmamış olup habere konu olan icra takibi, 2007 yılında başlatılmış olan sürecin devamıdır. Öğrencinin çalışmakta ve maaş almakta olduğunun tespiti üzerine borcun tahsili için gerekli yasal adımlar atılmıştır.''