-"DİNLEME"NİN CEZASINI ARTIRAN TASARI KOMİSYONUNDAN GEÇTİ TBMM (A.A) - 25.03.2011 - Türk Ceza Kanununda değişiklik yapan tasarı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Tasarıya göre, ''haberleşmenin gizliliğini ihlal'', ''kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması'' ve ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' suçlarının cezaları artırılıyor. Bu suçlara konu bilgiler, ifşa edildikten sonra haber yapılırsa, suç oluşturmayacak. ''Soruşturma gizliliğinin ihlali'' suçunun kapsamı daraltılıyor, cezası paraya çevrilebilecek. ''Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçuna hapis cezası kaldırılıyor, adli para cezası verilecek.