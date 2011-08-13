-"Devletin liste oluşturması yanlış" ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - İnternet Teknolojileri Derneği (INETD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Akgül, Güvenli İnternet Yönetmeliği'ne ilişkin, ''Devletin ne usulle olursa olsun, mahkeme kararı olmadan, beyaz ve kara liste oluşturması yanlıştır. Esas olan yurttaşın kendi listesini kendisinin belirlemesidir'' dedi. Akgül, yaptığı açıklamada, daha önce uygulama tarihi 22 Ağustos olarak belirlenen Güvenli İnternet Yönetmeliği'nin bir takım değişikliklerle 3 aylık bir deneme süresi sonrasında uygulanmaya başlayacağını anımsattı. Yönetmeliğin, yurt içi profilin kalkması ve BTK'ye olur veren ''Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Grubu'' dışında bir yenilik getirmediğini belirten Akgül, Çalışma Kurulu'nun ilkeleri belirleyeceğini, listeleri ise BTK'nın oluşturacağını ifade etti. Çalışma Grubu yönetmeliğinin ilkelerinin belirtilmediğini savunan Akgül, ''Bürokratik ağırlıklıdır, üyelerin nitelikleri yeterli detayda belirtilmemiştir. Sansür uygulamasına eleştirisel bakacak unsurlar dahil edilmemiştir'' görüşünü ifade etti. Akgül, Çalışma Grubu'nun, saydam bir şekilde çalışması ve kamuoyuna açık ortamlarda bilgi vermesi gerektiğini belirtti. -''Güvenli internet istenmeyen içeriği yasaklamakla sağlanamaz''- ''Türkiye'nin internet ve bilişim eğitimi konusunda tutarlı ve kapsamlı bir planı, politikası olduğunu söylemenin mümkün olmadığını'' belirten Akgül, ilkokullarda verilen bilgisayar eğitiminin azaltıldığını, seçmeli hale getirildiğini söyledi. Akgül, ''Bizim temel bilişim ve internet kültürünü tüm topluma vermenin çok ötesinde, her gence bilgisayar biliminin temellerini, değişen seviyelerde tüm öğrencilere vermemiz gerekir. Türkiye iyi bir kullanıcı olmanın çok ötesini, Bilgi Toplumu olmayı hedeflemelidir'' şeklinde görüşünü bildirdi. -''Gençler, bilgisayar konusunda ana babalardan daha yetenekli''- Bireylerin istemedikleri nesnelerin görünmesini engellemesinin bir yurttaşlık hakkı olduğuna işaret eden Akgül, ''Devletin ne usulle olursa olsun, mahkeme kararı olmadan, beyaz ve kara liste oluşturması yanlıştır. Esas olan yurttaşın kendi listesini kendisinin belirlemesidir. Devlet, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler öneriler oluşturabilir. Yurttaşın özgür iradesiyle kendi filtresini belirlemesi esastır. Demokratik, hukuk devletinde işin doğrusu budur'' dedi. Akgül, şöyle devam etti: ''Bugün dünya üzerinde 460 milyon web vardır. BTK hangi insan gücüyle, hangi bilimsel yetkinlikle, hangi demokratik yetkiyle bu 460 milyon web arasında beyaz ve kara liste oluşturacaktır. Ortaya çıkacak haksızlıklar nasıl telefi edilecektir? Çocuk profili, çocukların girebileceği web adresleri listesidir. Ülkedeki, değişik sosyo-kültürel grupları farklı gelişme seviyesindekilere nasıl hitap edecek? Hangi dilleri esas alacak? Çocuk profilinin pedofiller için bir av ortamı olması tehlikesinin sorumluluğunu alacak mı? Gençler, bilgisayar konusunda ana babalardan daha yeteneklidir. Şifreleri kırıp, ana babalarını atlattıklarında, BTK ana babalara ne diyecektir? BTK bu konuda bir şeyler yapacaksa, MEB ile işbirliği yapıp, Türkçe içeriğin artmasına katkıda bulunsun, portallar oluşmasına yardımcı olsunlar. Kişisel bilgisayarlarda kullanılabilecek filtre yazılımları açık kaynak olarak üretsin, yarışmalar yapsın, ortaya çıkan iyi seçenekleri ücretsiz dağıtsın, eğitimlerini versin. Ana babaları bu konuda eğitimine katkıda bulunsun.'' Filtreleme ile istenmeyen içeriği engelleme düzenlemesinin çok eski olduğunu kaydeden Akgül, ''Ama, bugün BTK'nın önerdiği yöntemi uygulayan hiçbir gelişmiş demokrasi yoktur. Son yayınlanan AGİT raporu bunu belgeliyor'' dedi.