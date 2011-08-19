-"Devletin en büyük sorumluluğu tedbir almak " ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yaşanan felaketlerden ders çıkarmanın, Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğu gerçeğini göz önünde tutarak, yasal, idari ve uygulamaya dönük kararları ve tedbirleri almanın devlet ve toplumun önümüzdeki süreçteki en büyük sorumluluğu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, Marmara Depreminin 12. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi ile en büyük felaketlerden birini yaşadığını ifade eden Gül, büyük can kaybına, maddi ve manevi yıkıma yol açan depremin etkilerinin uzun yıllar sürdüğüne dikkati çekti. Devletin ve milletin, yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi konusunda dayanışma içerisinde, olağanüstü bir gayret gösterdiğini belirten Gül, şunları kaydetti: ''Aradan 12 yıl geçse de acıların hala taze olduğunu, kaybedilenlerin hiçbir zaman unutulmadığını bir kez daha ifade etmek isterim. Önümüzdeki süreçte devlet ve toplum olarak en büyük sorumluluğumuz, yaşanan felaketlerden ders çıkarmak; Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunduğu gerçeğini göz önünde tutarak, yasal, idari ve uygulamaya dönük kararları ve tedbirleri almak olmalıdır. Bu konuda ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Ancak depreme karşı hazırlıklı bir ülke haline gelebilmek için daha hızlı hareket edilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Hazırlanan 'Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın bu bakımdan önemli bir belge olduğu kanaatindeyim. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının gayretleri yanında, bireylerin bilinçlenmesi de önem taşımaktadır. Herkesin, geçmişteki acı tecrübeleri unutmadan, üzerine düşeni yerine getireceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'nin, bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Marmara Depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyorum.''