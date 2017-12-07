İSTANBUL, (DHA)- ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasıyla uluslararası hukuku hiçe saydığını söyleyen Prof. Dr. Şenol Durgun, \"Bu tavır, Trump\'ın devlet deneyimi ve terbiyesinin olmadığını gösteriyor. Devlet yönetmek holding yönetmeye benzemez\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün merakla beklenen konuşmasında, “Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi” dedi. Trump, Beyaz Saray’daki basın toplantısında, Tel Aviv’deki Büyükelçiliği Kudüs\'e taşıyacaklarını da açıkladı. Bu açıklamayla uluslararası hukukun hiçe sayıldığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Durgun, \"Kudüs gibi tarih boyunca tartışmalı olan bir yerin \'oldu bitti\' ile uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak devredilmesi doğru değil. Bu dünya barışını tehlikeye atan bir karar\" diye konuştu.

\"TİCARİ MANTALİTEYLE HAREKET EDİYOR\"

Trump\'ın Amerika iç siyasetinde yaşadığı problemlerin ve ülkede etkin olan Yahudi lobisinin kararı almasında etkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Şenol Durgun, \"Amerika iç siyasetinde etkili olan Yahudi lobilerinin etkisi görülüyor. Siyasi açıdan baktığımızda uluslararası hukuku hiçe sayan, hukuk kurallarını tamamen göz ardı ederek güçlü olma mağrurluğu tavrı, günümüz dünyası ve geleceğimiz için de çok tehlikeli bir durum. Bu durum ABD Başkanı Trump\'ın yönetim yetisiyle alakalı. Son olay bize Amerikan başkanının devlet deneyimi ve tecrübesinin olmadığını göstermektedir. Devlet yönetmek holding yönetmeye benzemez. Ticari mantaliteye benzer bir tarzda, yani \'baskın basanındır\' mantığıyla hareket ederek devlet yönetmek, hele ki bir süper gücün uluslararası alanda bu şekilde kararlar alıp yürürlüğe koymasının akıl ve mantıkla izah edilebilecek bir durumu yoktur\" dedi.

\"DİNLER SAVAŞINA SEBEP OLABİLİR\"

Kudüs\'ün sıradan bir şehir olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Durgun, bölgedeki yangının neden olabileceği etkileri ise şu sözlerle ifade etti:

\"Bu sadece Kudüs ya da Libya\'yı saracak bir yangın değil. Bu yangın Endonezya\'ya kadar sıçrayabilir. Endonezya her ne kadar coğrafi olarak bölgeye çok uzak olsa da, gönül birlikteliği dolayısıyla, farklı coğrafyalardaki insanları alınan bu son karar tahrik edecektir. Kudüs’le ilgili olarak bütün Müslüman coğrafyanın bir hassasiyeti olduğu malumdur. Bu hassasiyet günümüz dünyasında bir dinlerarası savaşa sebebiyet verebilir. Biz dinlerarası savaşların modern öncesi dönemlerde kaldığını zannediyorduk ama aslında bütün ayrılık ve çatışmalar tamamen dini duygu ve düşünceler üzerinden şekillendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Daha doğrusu uluslararası siyasetteki büyük güçler bu şekil çatışmalardan nemalanmaya çalışmatadırlar. Bunun önünü almak ilerleyen aşamada çok güç olabilir.\"

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