-"Depremzede konutu"nu inceledi İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, depremzedeler için yapılan örnek konutta incelemelerde bulundu. Başbakan Erdoğan, Bağcılar Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Tekstilkent'in yanında bulunan Albayrak Holding'e ait şantiyede Albayrak İnşaat ve Vefa Çelik Yapı ortaklığıyla yapılan ''hafif çelik konstrüksiyonlu kalıcı deprem konutu''nun prototipini inceledi. İnşaat mühendisi Yunus Yılmaz, 100 metrekarelik 3 oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan evlerin iki günde kurulabildiğini belirtti. Yılmaz, 4 çocuklu bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği evlerin, tamamen fabrikada üretilip, iki günde beton zemine monte edilebildiğini ifade ederek, Van'da bu mevsimde inşaat yapmanın ve beton dökmenin çok zor olduğuna dikkati çekti.