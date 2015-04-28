"Depreme yeterince hazırlanmadık"



Nepal'deki depremde ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son açıklanan rakamlara göre, ölü sayısı 5 bini geçti. BM'nin verilerine göre depremde 8 bin kişi yaralanırken toplamda 8 milyon kişi olumsuz etkilendi.

Bölgedeki insanların acil gıda ve ilaç yardımına ihtiyacı olduğu bildiriliyor. BM, acil yardım fonlarından 15 milyon doları Nepal'deki yardım çalışmalarına destek amaçlı serbest bırakacağını duyurdu.

Dünya Gıda Programı ise üç ay boyunca 1,4 milyon insanın acil gıda yardımına muhtaç olduğunu ve bu insanlara yardım etmek için çalışma başlatacağını bildirdi.

Nepal Başbakanı Sushil Koirala, televizyonda yaptığı halka sesleniş konuşmasında ülkede ölenler için üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Bu arada, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. ABD, Çin ve İsrail de dahil pek çok ülkeden askeri uçaklar yardım çalışmalarına katıldı.

“Bu ölçüde bir felakete hazırlıklı değildik”

Nepal hükümeti, ülkede büyük bir deprem tehlikesi beklendiği yönünde çok sayıda uyarı yapılmasına rağmen yeterince hazırlıklı olunmadığını kabul etti.

İçişleri Bakanı Bam Dev Gautam, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Yeterli araçlara sahip değiliz ve herkese ulaşmak için zamana ihtiyacımız var“ dedi. Yetkililerin krizi bastırmakta zorluklarla karşılaştığını belirten Bam Dev Gautam, “Bu ölçüde bir felakete hazırlıklı değildik” şeklinde konuştu.

Heyelanda 250 kayıp

Nepal'deki depremin merkez üssüne yakın Langtang bölgesinde gerçekleşen heyelan felaketi sonrası 250 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Bölgenin popüler bir trekking sahası olduğu kaydedildi. Bölgedeki üst düzey yetkililerden Uddav Prasad Bhattarai, yabancı turistlerin de kayıplar arasında olabileceğini belirtti. Ancak bölge uzakta ve iletişim de zor olduğu için ayrıntılı bilgilere ulaşılamadı.