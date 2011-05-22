-"DEPREMDE 86 KONUT YIKILDI" KÜTAHYA (A.A) - 22.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Kütahya'nın Simav ilçesindeki depremde 86 konutun yıkıldığını belirterek, ilk belirlemelere göre ağır hasar gören 277 konutun acil olarak boşaltılması gerektiğini bildirdi. Simav'da incelemelerde bulunan Çiçek, burada yaptığı konuşmada, ilçede deprem sonrası ön tespitlerin yapıldığını belirterek, çalışmaların aceleye getirilmemesi için anlayış beklediklerini söyledi. İlçede şu ana kadar toplam 4 bin 855 konutun ön tespitinin yapıldığını, bunlardan 277 konutun acilen boşaltılması gerektiğini, yıkılan konut sayısının ise 86 olarak belirlendiğini ifade eden Çiçek, hasarlı ve oturulamaz durumda olan konut sayısının ise bin 616 olduğunu bildirdi. Ön tespit çalışmalarının ardından kesin tespitin yapılacağını belirten Çiçek, şunları kaydetti: ''Bu ön tespit çalışmaları yarın akşama kadar bitecek. Şu ana kadar olan durum, Simav'da 277 konutun acilen boşaltılması gerekiyor. Bu evlerde hepinizin hatıraları var. Babadan, dededen kalmadır bunları biliyoruz, başka illerde yaşadığımız tecrübelere dayanarak bunları ifade ediyorum. İnsanlar oradan çıkmak istemiyor. 'Kalacaksam da burada kalayım, öleceksem de burada öleyim' gibi... Özellikle yaşlı büyüklerimiz böyle bir hissi yaklaşım içerisine oluyor, ancak Simav'da acil boşaltılması gereken 277 konut görünüyor. Yıkık konut sayısı 86. Bakın bu saat itibariyle söylüyorum. Bu rakam değişebilir. Daha çünkü yüzde 10'u yapılamamış. Hasarlı, oturulamaz konut sayısı bin 616, oturabilir konut ise bin 783'dür. Toplam 4 bin 855 konutun ön tespiti yapılmış. Diğer ilçelerimiz için de benzer tespitler var. Yani şu ana kadar diğer ilçelerimizle birlikte 9 bin 689 konutun ilk muayenesi yapılmış ve bin 686 konut oturulamaz vaziyette. Bin 616'sı burada, diğerleri de diğer ilçelerimizde... Ertesi günden itibaren de kesin bir tespit yapılmış olacak ki bundan sonra burada ne kadar konut yapacağız, nerede yapacağız bu belirlenmiş olsun.''