-"Deprem nedeniyle yardım eden komşularımıza müteşekkiriz" ALİAĞA (A.A) - 25.10.2011 - Bilal Yakınbaş - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Van'daki deprem nedeniyle komşularımız başta olmak üzere birçok ülke, çok hızlı bir şekilde deprem bölgesine yardımlarını ulaştırdılar. Hepsine müteşekkiriz. Buradan hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum'' dedi. Erdoğan, Petkim Aliağa Tesisleri'nde düzenlenen, AYPE-T fabrikasının açılışı ile Star Rafinerisi ve Haydar Aliyev Teknik ve Meslek Lisesi temel atma törenine katıldı. Konuşmasının başında, ''Çok değerli kardeşim'' dediği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve beraberindeki heyete, ''İzmir'e ve Türkiye'ye hoş geldiniz'' diyen Başbakan Erdoğan, Aliyev'in şahsında Azerbaycan'a ve tüm Azerbaycanlılara Van depremi sebebiyle daha ilk saatlerde kardeşlik ellerini uzattıkları için, Türkiye ve Türk milleti adına şükranlarını sundu. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Van'daki deprem nedeniyle komşularımız başta olmak üzere birçok ülke, çok hızlı bir şekilde deprem bölgesine yardımlarını ulaştırdılar. Hepsine müteşekkiriz. Buradan hepsine tek tek şükranlarımı iletiyorum. Ancak Van ilimize fiziken de çok yakın olan Bakü'nün yardım eli, bu soğuk kış gününde içimizi bir ayrı ısıttı. Azeri kurtarma ekibi, deprem bölgesinde hızla çalışmalara başlayarak, 3 vatandaşımızı enkaz altından canlı olarak çıkardı. 3 ayrı uçakla Van'a ulaşan Azeri yardımları da depremzede vatandaşlarımıza dağıtıldı. Azerbaycan Kızıl Aypara Kurumu'nun, 'Siz tek değilsiniz' sloganıyla, 'Türk bacı ve kardeşler' için bir yardım kampanyası başlattığını da ayrıca büyük bir memnuniyetle öğrendik. Tekrar, Sayın Cumhurbaşkanına, onun şahsında kardeş Azeri halkına çok ama çok teşekkür ediyorum. 'Allah, Azerbaycan'ı da Türkiye'yi de böyle afetlerden korusun; kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim etsin' diyorum.'' Bugün İzmir'de, büyük ve muhteşem bir yatırımın temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Socar ve Turcas Grubu'nun, Petkim yarımadasında inşa edeceği Star Rafinerisi'nin, 5 milyar dolarlık yatırım bedeliyle Türkiye'de ve dünyada, tek noktaya yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıdığını ifade etti. İzmir ve Türkiye için adeta bir gurur abidesi olacak bu yatırımın, inşa aşamasında 10 bin kişiye, 2015 yılında devreye alındığında da bin kişiye daimi istihdam sağlayacağını belirten Erdoğan, ''İzmir'in çehresini değiştirecek, Türkiye'nin enerjisine enerji katacak bu yatırım, aynı zamanda bizim 2023 hedeflerimizi de destekler nitelikte bir gelişme arz edecek'' dedi. Bugün, Petkim'in AYPE-T Fabrikasının resmi olarak hizmete açıldığını bildiren Erdoğan, 720 öğrenciye hizmet verecek, öğrencilerin teoriyle pratiği aynı anda yaşayacakları Haydar Aliyev Endüstri Meslek Lisesi'nin temelinin atılacağını da dile getirdi. Başbakan Erdoğan, konuşmasında, Socar ve Turcas Grubu'na, Petkim yöneticilerine, Azeri ve Türk yetkililere, proje aşamasında emeği geçenlere, inşa aşamasında ter dökeceklere şükranlarını sundu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e bu büyük yatırımlara verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür etti. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bu yıl Azerbaycan'ın bağımsızlığının 20. yıl dönümünü, Türkiye ve Azerbaycan olarak aynı coşkuyla, aynı heyecanla birlikte kutluyoruz. 20 yıl önce, 30 Ağustos 1991'de, Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde, her bir Azeri kardeşimiz kadar biz de sevindik, biz de heyecanlandık. 20 yıl boyunca da Azerbaycan'ın kalkınması, ilerlemesi, daha fazla refaha, daha fazla güvenliğe kavuşması için bir kardeş olarak samimi mücadele verdik. Aramızda çok büyük projelere, büyük yatırımlara imza attık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Azeri petrolünü Ceyhan'dan tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı ile Azeri gazını ülkemize getirdik. 'Demir İpek Yolu' olarak da adlandırılan Bakü ve Kars'ı birbirine bağlayacak demiryolunda ise son aşamalara geldik. İşte bugün temelini attığımız bu rafineriyle iki ülke arasında bir başka büyük projeyi, bir başka ortak yatırımı ülkelerimizin hizmetine sunuyoruz. Öğleden sonraki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısıyla da ilişkilerimizi, işbirliğimizi daha da pekiştirmiş olacağız.''