-"DEPREM KARINCALARI" ARAŞTIRMAYA GELİYOR BERLİN (A.A) - 06.01.2011 - Alman bilim adamı Ulrich Schreiber, Almanya'nın Eiffel bölgesinde karıncalarla ilgili olarak yaptığı deprem araştırmalarını, yer sarsıntılarının daha iyi hissedildiği gerekçesiyle Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Die Welt gazetesinin haberine göre Schreiber, Almanya'da orman karıncalarının yuvalarını Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerindeki fay hattı boyunca oluşturduğunu, ancak 24 saat boyunca karıncaları kameralarla izlemelerine rağmen yer sarsıntılarının yeteri kadar şiddetli olmaması sebebiyle araştırmalarında iyi sonuçlar alamadıklarını belirtti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda ise yer sarsıntılarının daha fazla hissedildiğine dikkati çeken Schreiber, bu nedenle çalışmalarını Türkiye'ye kaydırmak istediğini kaydetti. Schreiber, orman karıncalarının, yuvalarını fay hatları boyunca kurduğunu ve fay hattı yarığından çıkan gazlarla yuvalarını ısıttığını anlatarak, karıncaların karbondioksit gazını koklayabilecek yeteneğe sahip olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Fay hattında hareketlenmeler olduğu zaman meydana gelen depremlerden önce ve sonra ortaya çıkan gaz miktarının ve gazın bileşiminin değişmesi nedeniyle, bu değişime çok duyarlı olan karıncalarda aşırı hareketlenmenin görüldüğünü ifade eden Schreiber, karıncaların belirli bir günlük ritme sahip olduğunu, ancak deprem öncesinde ve sonrasında karıncaların ritminde farklılıkların ortaya çıktığını kaydetti. Artçı sarsıntılarda da karıncaların benzer hareketlilik gösterdiğini belirten Schreiber, karıncaların sadece yer altından çıkan gaza değil, deprem öncesindeki elektromanyetik ve mikro sismik akustik sinyallere de duyarlı olduğunun tahmin edildiğini, bu sinyallerin şimdiye kadar insanlar tarafından ölçülemediğini söyledi.