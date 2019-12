-"Deprem Bilinçlendirme Çalışması Komisyonu" oluşturulacak İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Grup başkan vekillerinin koordinesiyle bazı belediye başkanlarının katılımıyla 'Deprem Bilinçlendirme Çalışması Komisyonu' oluşturulması kararı verildi'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokteyl salonunda, Topbaş'ın başkanlığında İstanbul ilçe belediye başkanları ve yardımcılarının katılımıyla düzenlenen ''Deprem Odaklı Koordinasyon Toplantısı'' sona erdi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Topbaş, 3 saatlik toplantı sonucunda mutabakat oluşturulduğunu belirterek, belediye meclisine bu konuda hassasiyet taşıdığı için teşekkür etti. Bu konuda, siyaset üstü anlayışla İstanbul'un depremle ilgili sorunlarını çözme adına bir araya gelindiğini belirten Topbaş, ''Grup başkan vekillerinin koordinesiyle bazı belediye başkanlarının katılımıyla, gerektiğinde uzman takviyesi alınması suretiyle 'Deprem Bilinçlendirme Çalışması Komisyonu' oluşturulması kararı verildi'' dedi. Topbaş, şunları söyledi: ''Özellikle yapıların tespiti üzerinde duruyoruz. Risk taşıyan yapıların tespiti konusunda ilçe belediyeler çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar, üniversitelerimize, bizim BİMTAŞ şirketimize kendi yapılarının depremde yıkılma riski taşıyıp taşımadığını kontrol ettirebilirler. Her ilçe, ilk adım olarak kendi içinde bir bölge belirleyerek, deprem dönüşümü için bir modelleme oluşturacak. Kendi yapılarını güçlendirmek isteyen vatandaşlarımıza da izin verilecek. Bundan sonra yapılan ve yapılacak bütün yapılarda çevrecilik esas alınacak. Ruhsat ve otopark harçlarını ödemiş olanlardan harç alınmaması konusunda mutabakatımız var.'' Menfaatin değil, depremin doğuracağı sorunların bertaraf edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekmek istediklerini kaydeden Topbaş, ''Menfaatin ön plana çıkmadığı bir seferberlik bilinciyle sıkıntıları gidermeyi başarmalıyız. Vatandaşlarda, depreme karşı reflekslerinin geliştirilmesi bilinci oluşturulacak. Vatandaşlarımızın olası bir depremde kendi ailesine, binasına ve çevredekilere nasıl yardımcı olacağını, okullar da dahil olmak üzere eğitim çalışması başlatarak anlatmak istiyoruz. Gerekirse sokaklarda deprem anında nasıl davranılacağını gösteren workshoplarda (tatbikat) yapılacaktır'' diye konuştu. Topbaş, 1 milyon 600 bin binanın, birden dönüşümünün mümkün olmadığını da belirtti. Açıklamanın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topbaş, kentsel dönüşümün sağlayacağı katkılara ilişkin şunları söyledi: ''50-60 bin bina var acil yapılması gereken. Tespit edilen riskli yapılarla ilgili başkanlar, vatandaşı uyarıyor. Belediye başkanlarımızla, riskli alanlardaki yapılarla ilgili dönüşüm sürecine girilebilir. Çalışma grubu imar komisyonuyla birlikte çalışarak dönüşüm kararlarını alacak.'' Topbaş, birilerinin yarından itibaren çantasıyla kapı çalabileceğini de vurgulayarak, ''Belediyeden gelip, 'tespit yapacağım' diyen birileri olabilir. Sakın ha bu tip insanlara müsamaha göstermeyin. 'Kolonlara bakacağım' diyebilir. Hemen belediyeyi arayın, o şahsı içeri almadan, sorun'' dedi. -Diğer belediye başkanları- Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, her ilçenin farklı sorunu bulunduğunu, bu sebeple her ilçenin kendi koşullarına göre değerlendirilmesi ve ilçe belediyelerine yetki verilmesi gerektiğini söyledi. ''Depremin olduğu yerde siyaset olmaz'' diyen Ünal, İstanbul'a yönelik çözümlerin siyaset üstü gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci de, bu toplantının yıllar önce yapılması gerektiğini ifade ederek, ''Az hasarlı, orta hasarlı binaları hallettik, ancak kaçak binalara ruhsat verilemediği için güçlendirme yapılamadığından, bu konunun çözülmesi için komisyon kuruluyor. Bunun için yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Siyasi değil, partiler üstü yöntemlerle çalışılmalı, devlet politikası olarak TBMM'de yasal önergelerle çözülmesi gerekiyor. Ağır hasar, orta hasarlıyı hallettik. Asıl sorun kaçak binalar'' diye konuştu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay da, sorunların 1-2 hafta içinde çözülecek anlamına gelmediğini anlatarak, şunları söyledi: ''İstanbul merkezli sıkıntıları, çözüm yollarını içeren toplantı, TBMM'ye sunulacak taslağa ışık tutacak. Marmara depremi ciddi sorunlar doğuracak bir toplu dönüşüm öngörüyor. Dönüşümle ilgili kaynak var. İstanbul başta olmak üzere afetin olduğu her bir yerin yeniden dönüştürmeye yetecek kadar kaynak var. Toplu dönüşüm için Kat Mülkiyeti Kanunu ve Medeni Kanunda değişiklik gerekiyor. DASK'tan gelenlerin yüzde 90'ı, 2B'nin tamamı, trafik cezaları, il özel idarenin yüzde 50'sinin kaynağı. Öngörülen bu kaynakların yasalaşması halinde dönüşümünün önündeki engel kalkmış olacak. Yapıların yüzde 65'i kaçak halde bulunuyor. Can güvenliğinin sağlanacağı bir güçlendirme gerekiyor, ancak sınırsız bir süre yok. Tasfiye edilmeli.'' Şişli, Maltepe ve Esenyurt belediye başkan yardımcılarının katıldığı toplantı sonunda, toplu fotoğraf çektirildi.