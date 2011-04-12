-"DENSİZLİĞİN HESABI SORULACAK" ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın Devlet Tiyatrolarında yaşadığı olaya ilişkin olarak, "İsmi bilinen bir kişinin orada olması belki bazı densizliklerin farkına varmamızı sağlayan bir tesadüf oldu... Halka saygısızlığı hiçbir şekilde bağışlamamız mümkün değildir. Yaptırım neyse uygulanacak" dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından Kültür Bakanlığına verilen araç teslim töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günay, İzmir'den aday gösterilmesiyle ilgili yöneltilen bir soruya karşılık, Antalya'nın Türkiye'deki turizm filosunun amiral gemisi olduğunu hatırlatarak, ''Ama yükünü aldı. Kitle turizmine doğru gidiyor. Biz Türkiye'de kültür turizmini öne çıkarmaya çalışıyoruz. Kültür turizmi konusunda çok büyük potansiyeli olan yerlerin başında da İzmir geliyor'' diye konuştu. İzmir'in ören yerleri, müzeleri, doğası, tarihi yapısıyla medeniyetler beşiği bir yer olduğunu vurgulayan Günay, şöyle devam etti: ''Hem Ulaştırma Bakanının hem Kültür ve Turizm Bakanının İzmir'de görevlendirilmiş olması sanıyorum ki bu potansiyeli ayağa kaldırmak ve önümüzdeki dönemde İzmir'i kültür turizminin başkenti haline getirmek amacına yönelik. Sayın Başbakanın kararını ben böyle okudum. Bundan da mutluluk duydum. Demek ki yaptığımız işlerde genel bir olumluluk var ki ayağa kaldırılması gereken bir alanda özel olarak görevlendirilmiş durumdayım. İnşallah hepinizin katkısıyla, mahcup olmadan bu görevin altından kalkarız. Pazar günü ilk olarak İzmir'e gideceğim ve kampanyamızı da gayri resmi olarak başlatmış olacağız.'' -''YAPTIRIM NEYSE UYGULANACAK''- Kültür ve Turizm Bakanı Günay, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın Devlet Tiyatrolarında yaşadığı olaya ilişkin görüşlerinin'' sorulması üzerine, ''İsmi bilinen bir kişinin orada olması belki bazı densizliklerin farkına varmamızı sağlayan bir tesadüf oldu. Çünkü ben bir süreden beri aynı oyuncuyla ilgili aynı şikayetin süregeldiğini, oyunun rejisörü dahil, incelemem sırasında birçoklarından duydum. Çünkü oyuncu tuluatı alışkanlık haline getirmiş. Daha önce de bu konuda rahatsızlığı olan çok sayıda kişinin şikayetiyle karşılaştım. Devlet Tiyatrolarımız açıklama yaptı. Halka saygı bizim bütün çalışmalarımızın temelini oluşturur. Halka saygısızlığı hiçbir şekilde bağışlamamız mümkün değildir. Yaptırım neyse uygulanacak'' ifadelerini kullandı.