"Denizli evlenmek istedi, reddettim"

Beşiktaş’ın teknik patronu Mustafa Denizli, hakkında çıkan ‘Evin Elçi ile nikâh masasına oturacak’ haberlerini yalanladı. Siyasetçi Şerafettin Elçi’nin kızı olan Evin Elçi’den ise ‘Evlenme teklifini geri çevirdim’ açıklaması geldi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli’den ‘ikinci kez evleniyor’ haberlerine ‘Yok öyle bir şey’ diyerek yalanlama, gelin adayı Evin Elçi’den ise ‘Teklifi düşündüm, ikimiz için de iyi olmayacağına kanaat getirdim” açıklaması geldi.



Denizli, 35 yaşındaki psikolog Evin Elçi ile nikâh masasına oturacağı yolundaki haberlere Beşiktaş Kulüp Basın Sorumlusu Tuncay Yanık aracılığıyla “Yok öyle bir şey, nereden çıkartıyorsunuz” açıklamasını getirdi. Yanık, 60 yaşındaki Mustafa Denizli’nin evlilik konusunda böyle bir kararı olmadığını belirtirken, kulübün internet sitesinden bir açıklama yapmasına bile gerek duymadığını bile söyledi. Ancak HABERTÜRK’e konuşan Evin Elçi, Denizli’nin kendisine evlenme teklif ettiğini “Mustafa Denizli’den evlilik teklifi geldi. Düşündüm. Bunun ikimiz için de iyi olmayacağına kanaat getirdim. Evlenmemiz söz konusu değildir” sözleriyle doğruladı. Elçi, teklifi kabul etmemesinin nedeni konusunda ise “Bunlar özel meseleler. Beni ilgilendirir. Bu konulara girmek istemem” diye konuştu.



Ankara kulislerinde bir süredir ikilinin birlikte görüldükleri ve evlenecekleri haberleri dolaşıyordu. 12 Eylül öncesinde Devlet Bakanlığı yapan, Katılımcı Demokrasi Partisi’nin (KADEP) Genel Başkanı Şerafettin Elçi’nin kızı olan Evin Elçi, daha önce de bir ABD vatandaşı ile evliydi. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Mezunu 35 yaşındaki Evin Elçi, Colombia Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. Elçi, Kuzey Irak’ta savaş mağdurları için yürütülen organizasyonlarda görev almış. Mustafa Denizli ise 1977’de Jülyet Aruh ile evlenmiş ve bu evliliğinden Selin isminde bir kızı olmuştu. Julyet Aruh’tan 1989’da boşanan Denizli, sosyetik güzel ÇiğdemKayalı ile 14 yıl aşk yaşamış ve bu aşkı 5 yıl önce sona ermişti.



Baba Şerafettin Elçi kimdir?



EVİN Elçi’nin babası Şerafettin Elçi, Türkiye’nin önde gelen politikacıları arasında. Öğrenciliği döneminde, “49’lar Davası” olarak bilinen “Kürtçülük Davası”ndan yargılanan Elçi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi sanıklarıyla Diyarbakır Askeri Mahkemesi’nde yargılandı, 8 ay Askeri Cezaevi’nde tutuklu kalan Elçi, 1977’de Mardin Milletvekili olarak parlamentoya girdi. Ecevit Hükümeti’nde Bayındırlık Bakanı olarak görev yapan Şerafettin Elçi 12 Eylül Darbesi’nden sonra yargılandı.



Yüce Divan'da yargılandı



Bakan olduğu dönemde “Türkiye’de Kürtler var, ben de Kürt’üm” şeklindeki açıklamalarından dolayı, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nce 2 yıl 3 ay cezaya çarptırıldı. Bazı Kürtleri işe almakla suçlanıp, Yüce Divan’da yargılanan Elçi, 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm oldu. 30 ay cezaevinde kalan Elçi, 10 yıl siyasi haklardan mahrum bırakıldı.