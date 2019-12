-"DENİZLERİMİZDEN GEREKTİĞİ GİBİ YARARLANAMADIK" ERDEMLİ (A.A) - 27.02.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin kara hudutlarının uzunluğundan 3 kat daha fazla deniz hududu olduğunu söyleyerek, ''Ama maalesef denizlerimizden gerektiği gibi yararlanamadık'' dedi. Yıldırım, Mersin'in Erdemli ilçesindeki balıkçı barınağının açılışında yaptığı konuşmada, 8 bin 500 yıllık tarihiyle medeniyetlerin buluştuğu Mersin yöresinde yeni hizmetler oluşturmanın sevincini yaşadıklarına işaret etti. Yıldırım, denizciliğin, Türkiye'nin geleneksel ve tarihten gelen en önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, ''Hudutlarımıza baktığımız zaman kara hudutlarımızın uzunluğundan 3 kat daha fazla deniz hududumuz var. Ama maalesef denizlerimizden gerektiği gibi yararlanamadık. Denizlerimiz yıllarca sırtımızı döndük, balıkçı barınaklarını, tersanelerini kaderine terk ettik. Limanlarımıza gereken önemi vermedik. Barbaros Hayrettin'in torunları, denizin nimetlerinden yararlanamadı. Fakat önümüzdeki süreçte, yapılacak çalışmaların da etkisiyle, denizin nimetlerinden daha fazla yararlanacağız'' dedi. Denizdeki mazottan ÖTV'yi kaldırdıklarını anımsatan Yıldırım, bugüne kadar denizcilere yaptıkları katkının 2.5 katrilyon olduğunu belirterek, ''Helali hoş olsun. 2.5 yıl önce buraya geldiğimde balıkçılar barınak ihtiyaçlarının olduğunu söylediler. Orada kararı verdik, 'yaptıracağız' dedik ve bugün bu balıkçı barınağını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dürüst siyaset yapıyoruz. Biz ne diyoruz? Ne aldatan olacağız ne de aldanan olacağız. Söz verdiğimiz her şeyi yapacağız. Yapamayacağımızı da söz vermeyeceğiz'' diye konuştu. -AKDENİZ SAHİL YOLU PROJESİ- Mersin-Antalya arasında yapımı süren ''Akdeniz Sahil Yolu Projesi'' ile ilgili bilgiler veren Yıldırım, şöyle konuştu: ''Bu sahil yolunun ne kadar büyük bir çile olduğunu en iyi siz bilirsiniz. 24 tane viyadük ve tünel yaparak, Toroslar'ı dize getirerek Mersin'i Alanya'ya daha da yaklaştırıyoruz. 237 kilometrelik bu yolun çoğu gitti azı kaldı. 160 kilometresi bitti. Kalanını da 2012'ye kadar bitireceğiz. İşte insana verilen değer ve hizmet bu. Konu hizmet olunca paranın hesabı olmaz. Çünkü vatandaşlarımız her şeyi hak ediyor. Şu anda Mersin'in ilçelerinin her tarafında yol çalışmaları var. Bunlardan en büyüğü de sahil yolu. Çok zor bir yol. Hiç kimse yapmaya cesaret etmemiş. Ferhat Şirin için dağları nasıl deldiyse, biz de Mersin için dağları deler, onları Antalya ile buluştururuz.'' Yapılan yol çalışmaları sayesinde trafik kazalarının azaltılmasını istediklerine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti: ''Cumhuriyet tarihinin en büyük yol yapım çalışmalarını başlattık. Cumhuriyet tarihinde, yani 80 yılda yapılan duble yol miktarı 6 bin kilometre. Bunun üzerine 8 yılda 14 bin kilometre daha yaptık. Halep orada ise arşın burada. Laf ile peynir gemisi yürümez. Bu anlayışla çalıştık. Bu yüzden dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürüyoruz. Bu millete efendilik yapmak istiyorsan yapacağın en iyi şey, bu millete hizmet etmektir. bunu bildiğimiz için başarılı oluyoruz'' dedi. Mersin'e yapılması ön görülen Çukurova Havalimanı ile ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret eden Yıldırım, ''Tarsus yöresi, turizm bölgesi ilan edildi. Mersin'e ayrı bir hava alanı yakışmaz mı? Yakışır. Türkiye'nin en önemli havaalanlarından bir tanesini Mersin'e yapıyoruz. Çukurova Havalimanı'nın temelini de 3-4 ay sonra atacağız. Gözünüz aydın'' diye konuştu. -''HAVAYOLU HALKIN YOLU OLDU''- Hemen her alanda çalışmalar yaparken, havacılık faaliyetlerinde de önemli aşamaların kaydedildiğini dile getiren Yıldırım, ''Göreve geldiğimizde 'havayolunu halkın yolu yapacağız' dedik. 8.5 milyon vatandaş uçakla seyahat ediyordu, şu an 52 milyon insanımız havayolunu kullanıyor. Dünya genelinde son 5 yılda havacılığı en fazla büyüyen ülke Türkiye. 110 yolcu uçağımız vardı, şu an 360 tane var. Türkiye'ye yakışan da bu'' şeklinde konuştu. Havacılığı geliştirirken demiryolu faaliyetlerinin de unutulmadığını bildiren Yıldırım, şunları belirtti: ''Hedefimiz 2023 yılında İstanbul, Mersin, Adana ve Hicaz demiryolunu yapmak. Bunun kararını verdik. 2023 hedeflerinde Türkiye dünyanın büyük ekonomileri arasında yer alacaksa, bunları yapmamız gerekir. Son 8 yılda ulaştırmaya 93 katrilyon yatırım yaptık. Sürekli yatırım yapıyoruz. Türkiye ilave petrol mü buldu, doğalgaz mı fışkırıyor? Kaynağı millet. Rantiyeyi kesen şantiyeyi kuran iktidar var. Değişen bu. Sizin kaynaklarınız, üretiminiz, el emeğiniz göz nurunuz, şimdi yatırıma dönüyor. Sağlıkta ulaşımda hayatın her alanında hizmetler katlayarak devam ediyor. Son günlerde etrafımızda bazı olaylar oluyor. Kuzey Afrikada, Ortadoğu'da iç olaylar var. Yönetimler değişiyor. İşte Türkiye bir kez daha büyüklüğünü ortaya koydu. Libya'da olaylar çıkarken, gemileri uçaklarıyla ilk ulaşan ülke Türkiye oldu. Vatandaşlarını ateşin içinden çıkardı. Büyük ülkelere büyük işler yakışır. Onun için 30'dan fazla ülke Türkiye'den yardım istedi. Dünya liderleri de buna dahil. Önümüzde daha çok önemli hedeflerimiz var. Türkiye 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın 10. büyük ekonomisine taşımak yine bize nasip olacak. Sizlerin desteği, sevgisi arkamızda olduğu sürece biz çalışmaya üretmeye devam edeceğiz.'' Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da, kentte son dönemlerde çok önemli başarılara imza atıldığını, 2013 Akdeniz Oyunları'nın Mersin'e verilmesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Mersin'in bölgesinde ve ülkesinde hızla gelişen bir yıldız gibi dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Güzeloğlu, ''Tüm Mersinliler olarak bizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü kentteki çalışmalar şehrimizi, bambaşka bir noktaya taşıyor. Bundan sonraki süreçte de yapılacak çalışmalarda sizlerin desteğini görmeye devam etmek isteriz'' diye konuştu. Bakan Yıldırım, açılış konuşmalarının ardından beraberindeki Vali Güzeloğlu, AK Parti Mersin milletvekilleri Kürşad Tüzmen, Ali Er ve Ömer İnan'ın yanı sıra diğer ilgililerle, 100 tekne kapasiteli barınağın açılışını gerçekleştirdi. Bu arada, Bakan Yıldırım, kurulan video konferans sistemi ile Silifke ilçesine bağlı Taşucu beldesine bağlanarak, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül ve MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır'ın yaptığı Feribot İskelesi'nin açılışına da eşlik etti.