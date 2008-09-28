"Deniz Feneri Türkiye'de de aydınlatılsın" eylemi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Deniz Feneri olayının Türkiye'de de aydınlatılması" istemiyle Beyoğlu'nda meşaleli yürüyüş düzenledi. Galatasaray Lisesi önünde toplanan partililer, türlü pankart ve dövizler açarak, ellerindeki meşalelerle Taksim'deki CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş sırasında hükümet aleyhine sloganlar atan gruptakileri İstiklal Caddesi üzerinde durduran çevik kuvvet ekipleri, slogan atılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Kol kola girerek yolu kapayan polislerle partililer arasında kısa süreli itişme yaşandı. Polis ekipleri, olay yerinden geçen bir ambülânsa yol vermek için yolu açtı. Slogan atmayacaklarını belirten partililer, yürüyüşlerini sürdürürlerken, çevik kuvvet ekipleri de korteje eşlik etti.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı önünde grup adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Eyicil, "Deniz Feneri olayının Almanya'daki ayağında, dini duyguları sömüren kişilerin mahkûm edildiğini" söyledi.

Eyicil, "Küçük hırsızlar el feneri, büyük hırsızlar deniz feneri kullanır. Deniz Feneri Türkiye'de de aydınlatılsın" dedi. CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek ile CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in de katıldığı eylem, açıklamanın ardından sona erdi.