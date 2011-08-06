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"DENİZ FENERİ e.V." SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2011 02:09

-"DENİZ FENERİ e.V." SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Harun Kapuyoldaş ve Muzaffer Şafak tutuklanırken, Mustafa Bölükbaşı ise serbest bırakıldı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Harun Kapuyoldaş, Muzaffer Şafak ve Mustafa Bölükbaşı, Nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme, Kapuyoldaş ve Şafak'ın tutuklanmasına karar verirken, Bölükbaşı'yı ise serbest bıraktı.

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