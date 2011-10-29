-"Deneyimlerimizi paylaşmayı düşünüyoruz" ERZURUM (A.A) - 29.10.2011 - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kiyoshi Araki, ''Japonya'nın deprem deneyimini ve aldığı dersleri Türkiye ile paylaşmayı düşünüyoruz'' dedi. Van'da meydana gelen depremin ardından Japon hükümeti tarafından Türkiye'ye gönderilen yardım uçağını karşılamak üzere Ankara'dan uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen Büyükelçi Araki'yi, Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Gök karşılandı. Araki, VIP salonuda, Vali Yardımcısı Gök ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Van'da meydana gelen depremde hayatına kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi. Türkiye ile uzun geçmişe dayanan dostluk ilişkilerini sürdürmekte olan Japonya'nın Türkiye'nin deprem nedeniyle yaşadığı acıları paylaştığını ifade eden Araki, şunları kaydetti: ''Japonya, 11 Mart'ta meydana gelen ve büyük hasar gördüğü Büyük Doğu Japonya depreminin ardından tüm dünya tarafından son derece sıcak bir şekilde desteklenmiştir. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok yetkiliden ve çok sayıda Türk vatandaşından sıcak geçmiş olsun ve taziye mesajları aldık. Ayrıca Türkiye tarafından acil arama ve kurtarma ekibinin, acil yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderildiğini ve bağış şeklinde katkıda bulunulduğunu Japon halkının unutması mümkün değildir.'' Büyükelçi Araki, ''Japon hükümeti, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketine yönelik olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığıyla azami değeri yaklaşık 400 bin doları olan çadır ve benzeri acil yardım malzemeleri sağlamaya karar vermiştir. İlk aşamada ve öncelikle buraya getireceğimiz 100 çadırın depremzedelerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını ümit ediyoruz'' diye konuştu. Türkiye'ye 400 çadır daha getirmek için hazırlık yapıldığını anımsatan Araki, ''Bununla birlikte, Japonya'nın deprem deneyimini ve aldığı dersleri Türkiye ile paylaşmayı düşünüyoruz'' dedi. Büyükelçi Araki, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bundan sonra da yakınlaşmasını ve deprem bölgesinin süratle yeniden yapılanması temennisinde bulundu. Erzurum Vali Yardımcısı Gök de Türkiye'nin halinden en iyi anlayan ülkelerden birisinin Japonya olduğunu ifade etti. Hem Japonya'nın yapmış olduğu yardımların hem de deprem konusundaki tecrübelerini paylaşmayı bildirmelerinin sevindirici olduğunu vurgulayan Gök, ''Japonya ile sıcak ilişkilerimiz tarihten bu yana devam ediyor. Bu münasebetle göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi. Japonya'dan gönderilen yardım uçağının gece saatlerinde Erzurum'a ulaşacağını belirten Gök, ''Uçağımız şu an havada. Havalimanına indiği zaman hemen araçlara yükleyeceğiz, burada kesinlikle bir bekletme yapmayacağız. Ya gece sevkıyatını yapacağız ya da gün ağarmasını bekleyeceğiz ve sabahla beraber sevk edeceğiz'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Büyükelçi Araki, Japon hükümetinin gönderdiği yardımların taahhütnamesini Vali Yardımcısı Gök'e takdim etti. -Van'a gönderilen yardım uçakları- Bu arada, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Metin Çorabatır, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Dubai'den göndereceği yardım uçağının gece geç saatlerde Erzurum'a ulaşacağını belirtti. Öte yandan 39 çadır getiren Belçika, 564 adet çadır getiren İrlanda uçağı ile 200 adet çadır, 800 adet battaniye, 133 adet ısıtıcı getiren İsviçre uçağı Erzurum'a Havalimanı'na indi. Cezayir'in ikinci yardım uçağı Erzurum Havalimanı'na ulaştı. Cazayir uçağındaki 450 çadır tırlara yüklendi. Almanya'dan gönderilen yardım uçağı da Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yardım malzemeleri tespit edildikten sonra tırlara yüklenerek, Van'a gönderilecek.