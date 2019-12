-"DEMOKRASİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILSIN" BURSA (A.A) - 07.08.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Biz, Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması dahi İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi dahi Türkiye'de ne varsa demokrasinin önünde hangi engel varsa bunların kaldırılmasını isteriz'' dedi. İnce, partisinin Bursa Olağanüstü Genel Kurulu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin demokratikleşmesini, sivilleşmesini istediklerini belirten İnce, ''Türkiye'deki darbelerden herkes nasibini almıştır, belki de en fazla CHP'liler almıştır. Bizim arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız 12 Eylül sonrasında işkence görmüşlerdir, hapishanede yatmışlardır. Bugün salonu dolduran partililerden 12 Eylül'den sonra yaşı müsait olanların önemli bir çoğunluğu bunun ızdırabını yaşamıştır'' ifadelerini kullandı. 12 Eylül'den sonra kapatılan CHP'nin genel başkanının zorunlu ikamete tabi tutulduğunu vurgulayan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: ''O zaman Tayyip Erdoğan İETT'de çalışıyordu, futbol oynuyordu. Erdoğan, bunların hiçbir acısını yaşamadı. Bunlara bakmayın siz bol keseden attıklarına. Onlar, ne 12 Mart'ta zarar gördüler, ne 12 Eylül'de gördüler. Biz Türkiye'nin sivilleşmesini tabii ki istiyoruz. 2010'un Temmuz ayında ben ve bir Ankara milletvekilimiz ile birlikte bir kanun teklifi verdik. İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değiştirilmesi ile ilgili, yani şuydu; darbelere zemin oluşturduğu söylenen İç Hizmet Kanunu'nun 35'inci maddesi vardı 'Cumhuriyeti korumak ve kollamak görevi silahlı kuvvetlerindir' gibi. 'Gelin bunu değiştirelim' dedik, kanun teklifimiz orada. AKP buna destek vermedi.'' 1 Ekim'de Meclis açılınca, bu kanun teklifini yenileyeceklerini açıklayan İnce, ''Ama emin olun AKP, buna destek vermeyecektir. Biz, Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığına bağlanması dahi İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi dahil Türkiye'de ne varsa demokrasinin önünde hangi engel varsa bunların kaldırılmasını isteriz ama emin olun ki AKP bunda samimi değildir. Hiçbir zaman bu konuda kararlı olmamışlardır. Günün koşullarından kaynaklanan kurumları yıpratmak amaçlı Silahlı Kuvvetleri yıpratmak, Türkiye'yi yıpratmaktır, geleceğimizi yıpratmaktır. Böyle bir şey doğru değildir'' diye konuştu. İnce, sözlerine şöyle devam etti: ''Ama burada Futbol Federasyonu dahi Türkiye'de ne varsa; TÜBİTAK, FİSKOBİRLİK, üniversiteler, YÖK, Çankaya, Parlemento, HSYK, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay aklınıza ne geliyorsa... AKP bunları demokratikleştirmeden ziyade ele geçirmek, oraların burnunu sürttürmek mantığındadır. Bunları biz önümüzdeki süreçte çözeceğiz, halkımıza bunu iyi anlatacağız. Biz 'AKP'ye yüzde 50 oy verdi' diye halkımıza küskün, kırgın değiliz. Daha iyi anlatacağız, bunları yeneceğiz.'' Bir gazetecinin ''Seçim sonuçlarından gerekli dersi çıkardınız mı?'' sorusuna, ''Herkes her seçimden bir ders çıkarır'' cevabının veren İnce, ''Her dersi seçimden sonra siyasi partiler çıkarır da her yayından sonra medya gerekli dersi çıkarıyor mu orası tartışmalı. Türkiye'de ne yazık ki artık yandaş bir medya değil, yandaşlığın ötesinde uşak bir medya ile karşı karşıyayız. Türkiye'de artık yandaşlık kavramını yok etti iktidar. Artık yandaşlık falan yok, yandaşlık hafif kalır. Türkiye'de yaşanan süreç, artık uşaklık sürecidir ama bu uşaklık sürecinde Türkiye'de boyun eğmeyen diz çökmeyen bir tane kurum vardır, o da artık CHP'dir'' diye konuştu.