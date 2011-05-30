-"DEMOKRASİNİN KIYMETİNİ BİLİN" ÇANKIRI (A.A) - 30.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Çok partili hayata geçeli 60 yıl oldu. Bu ülke demokrasiye geçerken bedel ödeyenler oldu. Bu yüzden demokrasinin kıymetini iyi bilin'' dedi. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Çiçek, Şabanözü ilçesinde Vali Şemsettin Uzun, Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Çankırı Milletvekili Nurettin Akman ve milletvekili adayları ve partililer tarafından karşılandı. Beraberindekilerle Şabanözü Belediyesine geçen Çiçek, Belediye Başkanı Ali Çapçı'dan brifing aldı. Daha sonra Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Çiçek, demokrasinin önemine değinerek, Ortadoğu ülkelerindeki gelişmelerden söz etti. Türkiye'nin İslam coğrafyasında demokrasiyle yönetilen tek ülke olduğuna işaret eden Çiçek, ''Çok partili hayata geçeli 60 yıl oldu. Bu ülke demokrasiye geçerken bedel ödeyenler oldu. Bu yüzden demokrasinin kıymetini iyi bilin'' dedi. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı olduğunu ve uzun bir süre koalisyonlarla yönetilen ülkenin bir yere gidemediğini anlatan Cemil Çiçek, şöyle konuştu: ''Türkiye dünyada 205 ülke arasında ikinci lig ülkesiydi. Allah'a şükür 8,5 yılda birinci lig ülkesi olduk. G-20 ülkeleri arsına girdik. Dünyada 16. sıradayız. Daha da yukarıya çıkmak için istikrar şart. İktidara geldiğimizin üçüncü gününde 9 katrilyon borç ödeyeceğiz, ama hazinede fareler bile acından ölüyordu. O günden beri borç ödüyoruz. Şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya fırsat bulamadık.'' AK Parti iktidarı olarak, bugüne kadar yaptıkları her şeyin hesabını verdiklerini ve Türk milletinin başını öne eğecek bir şey yapmadıklarını ifade eden Çiçek, şöyle devam etti: ''Dün devletin sahip olmadığı itibara bugün sıradan bir şirket sahip. Kullandığımız petrolün yüzde 95'ini dışarıdan alıyor, bunun karşılığında çuval dolusu para ödüyorduk. Türkiye 1 milyon doları bulamadığı için petrol tankını dolduramadığı yıllardan geçti. Türkiye buralardan bugünlere geldi, yatırım yapan bir ülke oldu. Dün yatırım için gelen yoktu, bugün geliyor. Bu insanlar önünü gördüğü için yatırım yapıyor. İstikrar sürmeli ki bu yatırımcılar gelmeye devam etsin.'' Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, istikrarın sürmesi için 12 Haziran'da yapılacak seçimde AK Parti'nin yine tek başına iktidara gelmesi için ilçe halkından destek istedi.