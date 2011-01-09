-"DEMOKRASİLERDE BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ" KUŞADASI (A.A) - 08.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen RTÜK Yasa Tasarısı'ndaki ''başbakanın veya görevlendireceği bir bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği''ne ilişkin düzenlemeyle ilgili, ''Demokrasilerde böyle bir şey olur mu? Olmaz. Yani bir başbakanın işi gücü yok da televizyonları izleyecek, 'şunu kapatın şunu kapatmayın' diyecek. Doğru değil'' dedi. Kılıçdaroğlu, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra kalacağı Kuşadası ilçesindeki Sea Light Otele geçti. Kılıçdaroğlu, otelin girişinde, bir gazetecinin, ''TBMM Genel Kurulunda kabul edilen RTÜK Yasa Tasarısı'ndaki ''başbakanın veya görevlendireceği bir bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği''ne ilişkin düzenlemeyi hatırlatması üzerine, ''Demokrasilerde böyle bir şey olur mu? Olmaz. Yani bir başbakanın işi gücü yok da televizyonları izleyecek, 'şunu kapatın, şunu kapatmayın' diyecek. Doğru değil, yanlış'' değerlendirmesinde bulundu.