-"Demokrasi standartları geçmişe kıyasla çok iyi" TBMM (A.A) - 04.01.2012 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomisinin ve demokrasi standartlarının geçmişe kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda gündemdışı konuşmalara hükümet adına yanıt verdi. Geçmiş yıllarda, nitelikli ve yetişmiş personelin, ''işlerde aksama olur'' kaygısıyla başka kurumlara nakline izin verilmediğini anlatan Yılmaz, ''Ancak bu dönemde herkesin alternatifi vardır. Kendisi gönül razılığıyla bir başka kurumda çalışmak isterse, biz gitmek isteyen arkadaşlarımıza muvafakat vereceğiz'' şeklinde konuştu. TSK'da lojman sıkıntısı olduğunu da dile getiren İsmet Yılmaz, şöyle devam etti: ''Asker olarak görev yapan personele bile yeterli lojman yok. Herkesin kıdemi, derecesi var. Bu dereceye, kıdeme göre lojman tahsis etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyi. Türkiye'nin imkanları iyi oldukça biz hem sivil memurlarımıza hem de asker mensuplarımıza lojmanlarımızı sağlayacağız. Biz hep 'nimet-külfet dengesini sağlayacağız' diyoruz. İnşallah, enflasyona bakın 2002 yılından bu zamana kadar enflasyon oranlarına bakın. Tüm emeklilere sözümüz vardı; 'hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik, ezdirmedik. İnşallah bu insanlarımızın özlük haklarını iyileştireceğiz.'' Yılmaz, bir milletvekilinin, ''Uzman memurlar sınava girdiler, atamaları ne zaman?'' sorusunu yönelttiğini anımsatarak, ''2012 yılında bu atamaların hepsini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla, bir kazanılmış hakkın zayi olması söz konusu olamaz. Türkiye'nin ekonomisi, demokrasi standartları geçmişe kıyasla kesinlikle çok daha iyi durumda'' diye konuştu.