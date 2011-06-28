-"DEMİR LEYDİ"NİN ÇANTASINA 40 BİN DOLAR LONDRA (A.A) - 28.06.2011 - Eski İngiltere Başkanı Margaret Thatcher'a ait bir el çantası, açık artırmada 40 bin dolara satıldı. Christie's Müzayede Evi, İngiltere'nin en çok satan yazarlarından ve Muhafazakar Parti'den eski bir siyasetçi olan Jeffrey Archer'ın açılışını yaptığı ve yönettiği açık artırmada, Thatcher'ın 30 yıl sahibi olduğu çantanın tahmin edilenin dörtte biri aşağısına, 40 bin dolara alıcı bulduğunu açıkladı. Thatcher'ın çantasının yanı sıra hayır amaçlı yapılan açık artırmaya çıkarılan diğer eşyalar arasında sporculara, siyasetçilere ve müzisyenlere ait olanların bulunduğu belirtildi. Çanta, eski İngiltere Başbakanının, 1985 yılında ABD'yi ziyaretinde dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile yan yana çekilen fotoğrafında görülüyor.