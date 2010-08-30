-"DEĞİŞİKLİĞİN 6 SAYFASI YARGIYLA İLGİLİ" TRABZON (A.A) - 30.08.2010 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, ''7.5 sayfalık bu anayasa değişikliğinin tam 6 sayfasının yargıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Oysa kamuoyuna, Hükümet ve Sayın Başbakan diğer 1.5 sayfaya sıkıştırılmış olan ve anayasaya makyaj yapan bir takım maddeleri sunuyor'' dedi. Hamzaçebi, partisinin il binasında CHP MYK Üyesi Süheyl Batum, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve Trabzon İl Başkanı Volkan Canalioğlu ile basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Merkezi tarafından referandum çalışmaları kapsamında görevlendirmelerin yapıldığını belirten Hamzaçebi, bu kapsamda CHP MYK Üyesi Batum ve CHP İstanbul Milletvekili Soysal'ın Trabzon'a geldiğini söyledi. Hamzaçebi, 26 maddeden oluşan Anayasa değişikliğini yasa metni olarak değerlendirdiğini kaydederek, ''7.5 sayfalık bu anayasa değişikliğinin tam 6 sayfasının yargıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Oysa kamuoyuna Hükümet ve Sayın Başbakan diğer 1.5 sayfaya sıkıştırılmış olan ve anayasaya makyaj yapan bir takım maddeleri sunuyor. Gerçek diğer 6 sayfadadır. Buradaki gerçek de Hükümetin yargıyı kontrol altına almasıdır. Bu doğrudan doğruya özgürlükleri tehdit eden bir uygulamadır'' diye konuştu.