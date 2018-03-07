İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Girişimcilik Bölümü, YenidenBiz Derneği ile başlattığı “Değerlisin, Yapabilirsin, Yalnız Değilsin” projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik Kadın Girişimcilerin “Ekonomik-İş-Kültürel-Sosyal Farkları\" başlıklı bir panel düzenledi.

Panele katılan kadın girişimciler, kariyer yolcuklarında yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

İKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şen, panele de adını veren ‘Değerlisin, Yapabilirsin, Yalnız Değilsin’ başlıklı projenin amaçlarını anlattı ve Türkiye’deki kadınların en az yüzde 70’inin ekonomiye doğrudan katkı sağlayamadığına dikkat çekti.

“KADINLARIN YÜZDE 70’İ EKONOMİYE DOĞRUDAN KATKI SAĞLAMIYOR”

Kadınların iş hayatına katılmasının, Türkiye için kritik önemi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ali Şen, “Türkiye’deki kadınların en az yüzde 70’i ekonomiye doğrudan katkı sağlamıyor. Bu bir kayıp demektir. Kadınları iş hayatına dahil edip onların sağlayacağı katkıyı kullanmamız gerekli. Kadınların, erkeklerden farklı iş yapıyor olmaları nedeniyle iş hayatının kendilerine getireceği katkılar var. Farklı iş yapmanın getirdiği kültürel etkiler, işletmenin ömrüne olan etkisi çok önemli. Toplumda, bu konuda duyarlılık yaratılmalıdır. Devletin de kadının doğru bir rol modelle iş hayatında yer alması için bazı düzenlemeler yapması gerekli” dedi.

“ÇOĞUNLUKLA KAFALAR, TEŞVİKLERİ ERKEKLERE VERME YÖNÜNDE ÇALIŞIYOR”

Prof. Dr. Şen, Türkiye’de kadına yönelik duyarlılığın arttığını düşündüğünü dile getirdi ve “Kadına şiddet eskiden aile içi mesele olarak algılanırken artık toplumsal bir sorun olarak algılanıyor. Bu, duyarlılığın en somut delilidir” dedi. Kadınların girişimci olmak için önce kendilerini dinlemeleri gerektiğini vurgulayan Şen, “ Kadınlar, önlerindeki bariyerlerin suni olduğunu, aşılabilir olduğunu anlamaları gerekli. ‘Kadınlar evinde otursun’ yargısından kurtulmak gerekli. Bunun içinde erkeklerin ve devletin destek olması önemli. İşlerin çok önemli bir kısmı erkeklerin yaptığı modellere göre tasarlanıyor. Kadın teşviklerden yararlanamaz diye bir kural yok. Ancak teşvikleri değerlendirmeye geldiği zaman çoğunlukla kafalar, teşvikleri erkeklere verme yönünde çalışıyor” diye konuştu.

“KADIN İŞ HAYATINDAN KOPMAMALI”

İKÜ ile birlikte projeye destek veren ve Türkiye’de kadın istihdamına katkıda bulunmayı amaçlayan YenidenBiz Derneği Genel Koordinatörü Rüya Gülmez işe ara vermiş kadınları iş hayatına tekrar kazandırmayı amaçladıklarına değindi ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gülmez, “Kadınlar işe ara verdikten sonra geri dönmeye karar verdiklerinde bizimle irtibata geçebilirler. Öncelikli amacımız kadını bir işe sokmak değil, iş hayatına hazırlamak ve işe girdiğinde zorluklarla karşılaşmasını minimuma indirmek. Bunun için aday geliştirme programımız kapsamında çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Uzmanlık eğitimlerinin yanında, gelişimini sağlayacak ve ara verdiği dönemde kaybettiği veya azalttığı yetenekleri tekrar kazanmasını sağlayacak gelişim eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerin dışında kişileri kurumlarla bir araya getiriyoruz ve kurumlardaki iş fırsatlarını değerlendirip orada işe başlamalarını hedefliyoruz” dedi.

Düzenlenen panele, YenidenBiz Derneği Genel Koordinatörü Rüya Gülmez, Kadın Girişimci Mansfiled Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Mansfiled, Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Ayfer Gümrük, İKÜ Girişimcilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazan Çağlar ve İKÜ Girişimcilik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Begüm Teraman konuşmacı olarak katıldı.

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