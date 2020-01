"Değerleme" uzmanı Prof. Dr. Aswath Damodaran Sabancı Üniversitesi CEF'de eğitim verdi

İstanbul, 18 Eylül (DHA) - Sabancı Üniversitesi bünyesinde, Akbank’ın kurucu sponsorluğuyla kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance - CEF) New York Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Aswath Damodaran’ı ağırladı. Değerleme konusunda “Dünyanın 1 Numarası” olarak tanınan Prof. Dr. Aswath Damodaran, \"Değerleme; Sanat mı, bilim mi, sihir mi?\" konulu eğitim verdi.

Sabancı Üniversitesi bünyesinde, Akbank kurucu sponsorluğunda, akademi, finans sektörü ve reel sektör arasında bir köprü olarak hizmet vermek üzere kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi\'nde (Center of Excellence in Finance - CEF) \"Değerleme\" dersi işlendi.

New York Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Aswath Damodaran, 15-16 Eylül tarihlerinde Sabancı Center’da düzenlenen iki günlük sertifika programında \"Değerleme; sanat mı, bilim mi, sihir mi?\" başlıklı eğitimi verdi. Eğitimin sonunda katılımcılar Sabancı Üniversitesi’nden “katılım sertifikası” aldı.

\"Değerleme\" konusunda \"Dünyanın 1 Numarası\" olarak tanınan Prof. Dr. Aswath Damodaran, değerleme ile uğraşan analist sayısı kadar pay senetleri ve işletmeleri değerlemek için kullanılan model bulunduğuna dikkat çekerek, \"Genelde bu modeller arasındaki farklılıklar vurgulanmakta ancak ortak unsurlar göz ardı edilmektedir. Bu iki günlük eğitime, nakit akışları, büyüme oranları ve iskonto oranlarının bulunmasında göz önüne alınması gereken büyük resimden bahsederek, hesaplama meseleleri ve içsel değerlemenin temellerini aktardım. Değerleme sürecinde karşımıza çıkabilecek hesaplamaya dair soruları görünür kılmak için gerçek şirketleri laboratuvar deneyleri olarak kullandım\" dedi ve eğitime ilişkin şu ipuçlarını verdi:

\"Değerleme konusunun temellerini sunduktan sonra ise değerlemeye dair cevabı açık kalmış sorulara geçerek, kontrol, sinerji ve çapraz pay gibi unsurların değerlemesinden bahsettik. Bunun akabinde, değerlemenin karanlık yüzü olarak tabir ettiğim konuya, farklı sektörlerden şirketler (maddi olmayan duran varlıklara sahip şirketler, finansal hizmet şirketleri) ve yaşam döngülerinin farklı noktalarında şirketler (küçük ve özel, genç ve büyüyen, olgun ve dönüşen, sıkıntılı ve düşüşe geçen) gibi değerlemesi zor firmaların değerlemesine geçtik. Eğitimin son kısmında ise göreceli değerlemede yararlanılan katsayıların doğru ve yanlış kullanımlarından söz ettik.\"

Sabancı Üniversitesi CEF ve Akbank’ın düzenlediği sertifika programı ile farklı değerleme yaklaşımlarının temellerinin her yaklaşımın kısıtlamalarına ek olarak detaylı uygulamalarıyla birlikte sunulması amaçlandı. Eğitimin sonunda katılımcıların aşağıdaki becerileri edinmeleri hedeflendi:

- Piyasadaki herhangi bir firmayı (küçük veya büyük, özel veya halka açık) iskontolu nakit akışı (İNA) modeliyle değerlemek

- Bir firmayı değerleme katsayıları ve kıyaslanabilir firmaları kullanarak değerlemek

- Değerlemede katsayı kullanımını analiz etmek ve eleştirmek

- Finansal sıkıntı yaşayan şirketleri ve yeni kurulan şirketler gibi “sorunlu” şirketleri değerlemek

- Yeniden yapılandırmanın firma değerine etkisini hesaplamak

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı ve CEF Kurucu Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Aswath Damodaran gibi önemli bir ismi CEF’te ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirterek “CEF’in ikinci senesinde, ilk sene olduğu gibi finans alanında değerli akademisyenler ile eğitimler gerçekleştireceğiz. Benim profesyoneller için gerçekleştireceğim Finansın Temelleri eğitimi sonrasında Sabancı Üniversitesi’den akademisyenlerimiz Sermaye Bütçesi Temelleri, Birleşmeler ve Satınalmalar, Türev Enstrümanlar isimli eğitimler veriyor olacak. Ayrıca finans alanına ilgi duyan lise ve üniversite öğrencileri için de CEF’te eğitim fırsatları bulunuyor” cümleleri ile CEF’in gelecek planlarından bahsetti.

Prof. Dr. Aswath Damodaran değerleme dersleri veriyor

Aswath Damodaran, New York Üniversitesi Stern School of Business’te Kerschner Ailesi Finans Kürsüsü başkanıdır. Üniversitenin MBA programında kurumsal finansman ve değerleme dersleri veriyor. MBA ve doktora derecelerini Los Angeles’ta yer alan University of California’da tamamladı. Prof. Damodaran’ın araştırma alanları arasında değerleme, portföy yönetimi ve uygulamalı kurumsal finansman yer almaktadır. Makaleleri Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Finance, Journal of Financial Economics ve Review of Financial Studies dergilerinde yayınlandı. (Fotoğraflı)